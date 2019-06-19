英媒預測不選　柯文哲：深呼吸放輕鬆

柯文哲接受媒體訪問談2020。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北6月19日電（記者 鄭羿菲）針對英國經濟學人資訊社預測，蔡英文將在2020擊敗中國國民黨高雄市長韓國瑜，也預料無黨籍台北市長柯文哲不會投入2020大選，柯文哲19日受訪時意有所指地表示，他一向都是出乎大家意料之外，而2020大選還有個最大的變數還沒出現，台灣現在有極端政治的現象，現在距離大選還有7個月，就深呼吸、放輕鬆。



柯文哲19日出席台北市中山區市長與里長市政座談會，由於台北市中山區向來都是民進黨的大本營，頭號柯黑大將、民進黨市議員王世堅便是此區（中山、大同區）的議員，因此中山區總計有42位里長，今天到場參與座談會的僅有22位里長。



經濟學人資訊社18日公布最新預測指出，國民黨將由韓國瑜勝出，代表國民黨角逐2020大選，而韓國瑜因沒有國民黨過往的包袱，可吸引藍營選民和反對執政黨的民眾，而蔡英文因為香港議題的發燒，政治效應將有機會延續到明年1月，因此蔡英文將些微領先、成功連任。



經濟學人資訊社是英國經濟學人集團（The Economist Group）旗下的市場與政經情勢預測分析機構，該單位每個月提出國家分析、五年經濟展望與各式分析報告。經濟學人集團也擁有知名的“經濟學人”雜誌。



柯文哲19日出席市政座談會前接受媒體訪問時，被問到相關意見時表示，預測是以當時的資料為基準，到這一刻這一秒他們的研判，但還有個最大的變數還沒出現啊！台灣在氣候上有極端氣候，政治上就變極端政治，像香港的事情短短一個月，就讓台灣的民調大幅震盪，所以現在是6月，距離2020大選還有7個月，這段時間說不定可以發生7次的香港事件，他覺得就深呼吸、放輕鬆。



至於經濟學人也預測柯文哲將不會投入2020大選，柯文哲意有所指地笑說，他一向都是出乎大家意料之外。媒體追問代表你現在可以左右藍綠？柯文哲咳了一聲，清清喉嚨後說，那就繼續維持。



柯文哲也說，他看民調最高、最低都差不到3%，這表示統計上無意義，他們要思考一點，現在柯文哲什麼都不做，就這樣放放放，結果柯文哲還跟你們幾乎一模一樣，這你們就該要檢討，這代表你們做越多，人民越討厭。