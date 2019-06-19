美國若減息　股市未必升

中評社香港6月19日電／美聯儲正進行一連兩日的議息會議，市場關注在中美互相加徵關稅後，美國通脹及經濟的最新影響。早前各地的PMI均顯示經濟衰退風險大增，美5月就業增長大幅放緩，美聯儲多次暗示有需要時美國將會減息應對衰退。市場近期亦炒作減息消息，惟回顧過去逾20年，美國兩次大減息時候，港美股市都不升反跌，投資者宜留意。



香港文匯報報道，美國勞工部本月初的報告顯示，5月非農就業人口增加7.5萬人，遠低於路透訪查分析師預估的增加18.5萬人，暗示經濟活動喪失動能的情況正蔓延到就業市場。交易員增加對7月減息，隨後在年底前再減息兩次的押注。貝萊德首席債券經理Rick Rieder表示，由於全球貿易衝突和就業市場降溫跡象，美聯儲可能在未來數月將指標利率下調25至50個點子。



美銀美林亦預期，聯儲局將於9月開始減息，到明年初一共會減息3次，減幅合共0.75厘。根據最新利率期貨預測顯示，聯儲局於9月前減息的機會，已經高達9成，到12月再次減息的機會亦高達84%。再加上美國債息出現倒掛，10年美債息一度跌穿2.1厘，反映資者對經濟衰退的憂慮升溫，市場都料美國又會進入新的減息周期，以寬鬆的銀根支撐經濟。



經濟欠佳 企業盈利下降



訊匯證券行政總裁沈振盈表示，減息周期內股市下跌，其實很容易理解。他指，從表面上看來，央行減息放鬆銀根，令信貸成本下降，有利市場流動性，理論上會有利投資市場。但實際情況是經濟差勁、企業盈利下降，才需要放鬆銀根，這樣的話，股市也難以向上行。



翻查記錄，2001年及2007年間，美國經歷了兩次大型減息周期，在2001年開始減息12次，令聯邦基金利率由6.5厘下調至不足1厘，而2007年開始的減息周期，亦先後減息10次，息口由5.5厘，最終降至接近零，聯儲局更要展開量寬計劃（QE）來釋放流動性。這兩次減息期間，道指及恒指均下跌，反映長期減息周期，其實不利於股市上行。反之，據以往20年數據，在美國停止減息或加息期間，股市卻普遍上行。



沈振盈稱，聯儲局決定利率的走向，主要參考當地的經濟增長、通脹、失業率、企業盈利等數據，當這些指標都反映經濟處於或將進入下行周期，聯儲局才會減息，而持續的減息正顯示經濟表現不濟，那股市自然向下。



貿戰影響市場投資意慾



現時中美貿易戰升溫，雙方短期內也難望有和解的可能，使市場投資意慾劇減。沈振盈直言，中美貿易爭端要平息，一定要兩國經濟及金融市場出現崩潰式衝擊，讓其一方面有“下台階”，雙方才可望有達成協議之機。



他特別點出，今次美國挑起中美貿易戰，只是美國政府的藉口，背後動機是壓制中國的經濟及科技發展。就算中美短期內達成貿易協議，也不代表美國會放水打壓中國，故中國目前肯定寸步不讓，而美國減息，正為與中國打持久戰儲備資本，聯儲局甚至會重啟QE，但他相信，如果貿易爭端持續下去，港股走勢在今次的減息期內也難以有憧憬。