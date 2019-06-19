議員促停辦雙城論壇　柯文哲：報名議員爆滿

柯文哲接受媒體訪問談雙城論壇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月19日電（記者 鄭羿菲）上海—台北雙城論壇預計在7月舉辦，但台北市議會跨黨派市議員卻主張時刻敏感應停辦，或派副市長出席就好。無黨籍台北市長柯文哲19日受訪時詫異地反問，府會聯絡人怎麼來跟他說報名參加的市議員已經爆滿了，問他怎麼處理，這真奇怪。他不以為然地說，台灣每天都有矛盾的事情，自己頭腦清楚做該做的事就好了。



柯文哲18日派台北市府副秘書長陳志銘帶代表團到上海協商相關時間、地點、內容，而中國國民黨、民進黨、時代力量、社民黨等跨黨派市議員紛紛主張香港事件剛發生，且柯文哲若要選“總統”，時機十分敏感，應該停辦雙城論壇或派副市長出席就好。



柯文哲19日出席台北市中山區市長與里長市政座談會，由於台北市中山區向來都是民進黨的大本營，頭號柯黑大將、民進黨市議員王世堅便是此區（中山、大同區）的議員，因此中山區總計有42位里長，今天到場參與座談會的僅有22位里長。



柯文哲19日出席市政座談會前接受媒體訪問時，被問到相關意見時，先是詫異地反問，藍綠議員呼籲？奇怪，怎麼府會聯絡人來跟他說，議員報名參與雙城論壇已經爆滿了，詢問怎麼處理？這真奇怪。



媒體追問，國民黨議員陳永德說，若柯文哲要選2020就說清楚講明白，今年不宜出席參加。柯文哲反問，他還沒說啊，是不是？至於是不是覺得議員自相矛盾？柯認為，我們這個國家本來就這樣，台灣本來就這樣，每天都有矛盾的事情，但別人矛盾他的，你頭腦清楚做你該做的事情就好了。



上海—台北雙城論壇今年邁入第10年，敲定今年的雙城論壇著重經貿、青年議題和常規的市政交流等議題，往年雙城論壇是在6月底、7月初舉行，去年則因2018地方選舉因素，延後至12月舉辦。外傳今年的雙城論壇預定在7月上旬舉行，而柯文哲並想將行程從三天兩夜拉長到四天三夜，上海會議之後，前往長江三角洲“拚經濟”。