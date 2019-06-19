終身管制退休高官赴陸　邱垂正：有界定範圍　

陸委會副主委邱垂正受訪談管制退將與退休政務官赴陸的修法內容。（中評社 倪鴻祥攝） 陸委會副主委邱垂正受訪談管制退將與退休政務官赴陸的修法內容。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月19日電（記者 倪鴻祥）“立法院”6月17日至7月5日召開臨時會，預訂要三讀通過《兩岸人民關係條例》有關退將、退休高官赴陸行為管制終身的規定，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天上午出席朝野協時表示，修法內容有清楚界定，不是說不能去大陸從事活動，而是不能從事大陸領導人舉辦的慶典，因為這涉及傷害尊嚴、展現忠誠的意義。



“立法院”臨時會上午召開朝野協商，就《國家安全法》洩密罪加重刑責及《產業創新條例》鼓勵投資智慧機械及5G等規定進行討論，邱垂正代表陸委會列席朝野協商時，就這次臨時會將處理《兩岸人民關係條例》表示看法。



邱垂正表示，當初陸委會提出草案的構想，是退將或離職政務官到中國大陸從事其領導人舉辦的慶典，向中國大陸的旗、徽、歌敬禮，恐怕不適當，退將、離職政務官赴陸要維持尊嚴，這是不分退、離職的限制且應終身對國家忠誠並加以遵守，原本陸委會規範有一個期限，但有“立委”認為應終身管制，所以陸委會也樂觀其成。



邱垂正指出，不是說不能去大陸從事活動，而是不能從事大陸領導人舉辦的慶典，因為這涉及妨害尊嚴，高階軍方將領及政府重要職務的政務官都應有基本的忠誠，應該規範，其實這些人加總不到1千人，法條也寫得很清楚，因此有清楚的界定。



“立法院”臨時會自6月17日至7月5日將召開三次會，為期三週，有關《兩岸人民關係條例》的修正，預訂下午排入朝野協商，最慢下週臨時會第二次會議會三讀通過。



依“立法院”內政委員會通過《兩岸人民關係條例》初審版本，草案規定曾任國防、外交 、大陸事務或與“國家安全”相關機關之政務副首長或中將以上人員，或情報機關首長 ，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體在大陸地區所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。



前項所稱的“妨害國家尊嚴之行為”，係指向象徵大陸地區政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似行為。



若有違反者，原服務單位得視情節輕重，領有月退人員可停止5年的月退給與10%至100%，情節重大者得剝奪其月退休給與，已支領者應追回；若是未領取月退休給與者，則由原服務機關處50萬以上、500萬元以下罰鍰。此外，除了剝奪退休給與及罰鍰，違反規定者領取的獎章、勳章、執照、證書等均應予以追繳註銷，不過服務獎章、忠勤勳章及其證書不在此限。