港股兩連升　花旗撐年底見3萬

中評社香港6月19日電／市場觀望美國議息會議及G20峰會，港股昨日反覆上升，是連續第二日造好。恒指昨一度升逾350點，重上20天線，但尾市升幅收窄，全日收報27，498點，升271點，成交711億元。花旗發表報告，維持恒指今年底達30，000點的目標不變，並看好港交所（0388）、中銀香港（2388）、金沙（1928）及個別地產股。



美減息升溫 吼領展新地



香港文匯報報道，花旗認為，香港樓價已於2月見底，隨美國減息預期升溫，加上股市波動，故相信高息地產股仍具有一定吸引力。地產股首選為領展（0823）和新地（0016）。不過，該行指中美貿易摩擦仍持續，加上人民幣回軟，所以維持看淡零售地產股。



憧憬美國快將減息下，地產股獲追捧，新地升2.5%，信置（0083）及太古地產（1972）升2.3%，長實（1113）也有1.4%進賬。內地樓市升勢放緩，但有發展商預計調控政策不會進一步收緊，內房股先跌後回穩。世房（0813）升近3%，恒大（3333）升2.1%。



花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖表示，內地首5個月商品房銷售額逾5.1萬億元人民幣，按年增長6.1%，較首四個月累計升幅放緩，但仍符合市場預期，期內平均售價也有抗跌力，按年仍升7.8%。他預期，內地樓市銷售額放緩的情況，將會持續至6月，但內地發展商自5月起加快推新盤，抵消部分影響，料整體樓市銷量可以保持穩定。



銷售放緩利內房避調控



從另一角度看，偏弱的樓市數據，反而有利內地樓市降溫，減輕調控政策的壓力。他相信未來兩個月，內地將推寬鬆措施，令內房股有望在6月至8月跑贏大市。



國指收報10，507點，彈0.8%。藍籌股僅中電（0002）及匯控（0005）逆市向下，當中匯控據報擬在美國開設50個新零售業務分行，聘逾300人，是該股下跌的主因。友邦（1299）及騰訊（0700）都是帶動大市的主力，舜宇（2382）升近5%，是表現最好藍籌。