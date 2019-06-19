柯文哲：台灣人本來不笨　都被政治人物搞笨

柯文哲（左）19日出席台北市中山區市長與里長市政座談會，民政局長藍世聰陪同。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月19日電（記者 鄭羿菲）針對柯爸柯承發稱“中國是哥哥、台灣是弟弟”，無黨籍台北市長柯文哲19日受訪時表示，兩岸關係不同層面會有不同解讀、關係，我們太把整個世界二分法。柯也說，台灣人本來不笨，都是被這些政治人物搞笨，以理智思考台灣的整體利益、人民的最大福祉，就知道應該停在哪，這些人都是為了個人、黨派最大利益。



柯文哲的爸爸柯承發、媽媽何瑞英昨天上廣播節目專訪時，柯承發主張，台灣跟中國的地位是兄弟關係，而非父子關係，中國是哥哥、台灣是弟弟，這樣是平等的地位，台灣也很有面子，這樣就好了。



柯文哲19日出席台北市中山區市長與里長市政座談會，由於台北市中山區向來都是民進黨的大本營，頭號柯黑大將、民進黨市議員王世堅便是此區（中山、大同區）的議員，因此中山區總計有42位里長，今天到場參與座談會的僅有22位里長。



柯文哲19日出席市政座談會前接受媒體訪問時，被問到相關意見時表示，看你怎麼講嘛，兩岸關係也有分文化、經濟，有各種層面，所以在不同層面會有不同解讀、關係，他覺得我們太把整個世界一劃二分法，像是贊成、反對，但常常贊成裡面有非常贊成，反對裡面也有稍微反對的，有個光譜嘛。所以絕對贊成、絕對反對，這個國家實在是⋯⋯（閩南語）



柯文哲說，其實台灣人本來不笨，都是被這些政治人物每天這樣搞，搞到變笨。台灣的整體利益、人民的最大福祉，你用理智去思考就知道大概光譜應該停在哪個位置，這些人想的都不是台灣最大利益，也不是人民最大福祉，不是個人最大利益，就是派系最大利益。



至於中國國民黨前黨主席朱立倫呼籲柯文哲不要做政治投機者，應把一國兩制的立場說清楚、講明白。柯文哲認為，奇怪，他每次講的話都一樣啊，有哪個地方不清楚嗎？如果有聽過柯文哲的演講，就知道阿珠與阿花的故事（意指有沒有第三個選擇），你們再去讀一讀。