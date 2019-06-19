新系綠委許智傑表態挺蔡賴配　兩人互補性高

新系綠委許智傑受訪表態，挺“蔡賴配”。(中評社 洪德諭攝) 中評社台北6月19日電（記者 洪德諭）民進黨初選落幕，由蔡英文勝出，外界相當好奇蔡的副手是誰？對此，民進黨新系“立委”許智傑今日受訪時表示，他認為蔡賴配是第一選擇，因為賴在初選發揮很大的影響力，並讓蔡英文更活潑、更接地氣，顯現兩人互補性很高，對於2020大選會有最大的幫助。



民進黨初選13日落幕，外界好奇蔡英文副手人選？許智傑指出，他認為蔡賴配是第一選擇，雖然不知道賴現在的狀況如何，陳建仁配合蔡英文處理事情擔任重要角色也不錯，此外“行政院長”蘇貞昌、“立法院長”蘇嘉全、桃園市長鄭文燦等，黨內有很多優秀的人選，最後還是要尊重“總統”的職權。



許智傑進一步解釋，賴清德初選發揮很大的影響力，蔡英文也要非常感謝賴清德，透過初選讓蔡英文更活潑、更接地氣，並提早向民眾說明政策、政績，所以互補性很高，因此對於2020大選會有最大的幫助。



若最終沒有蔡賴配，許智傑說，希望賴清德能回來輔選，黨內蔡英文、蘇貞昌、賴清德是最強的是綠營“鐵三角”，輔選時可以幫助地方增加力量。



針對蔡英文近日頻邀黨內派系到官邸進行便當會，許智傑表示，本來“總統”就應該多聽社會的聲音“很好啊”，“立委”都在地方勤跑基層，有些聲音“總統”不見得聽得到，像是所得稅減免、老車淘汰改革地方誇獎蠻多的，透過碰面讓“總統”聽到。



談到與時代力量的合作，許智傑表示，彼此信任度是互相支持的基礎，時力內部雖然有不同聲音，但相信大方向會支持蔡英文這也是談的大方向，雙方應坐下來好好溝通，把未來“總統”、“立委”分工稍微談一下更好。