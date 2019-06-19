QS世界大學排名榜　港5院校躋身百強

香港理工大學再度進入全球百強（文匯報資料圖） 中評社香港6月19日電／國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds公布最新的世界大學排名今日（19日）揭曉，香港有5所大學躋身全球百大，較去年多一所。其中穩守香港“一哥”寶座的香港大學維持去年排名，位列全球第25位。亞洲方面，新加坡兩所學府並列第11位成亞洲區“雙冠軍”，內地清華大學再接再厲，升一級列全球第16位。



大公文匯全媒體報道，來自全球82個國家或地區的千所院校，就學術聲譽、僱主聲譽、論文引用數量、師生比例、國際化等指標進行評分。香港今年續有7所政府資助大學上榜，其中有5所躋身百強。香港排名第一的是港大，與去年一樣位列全球第25五位。科技大學和中文大學分別排第32位和第46位，處於排名榜首50位。至於前年被質疑在QS排名，誇大師生比例數據的城市大學，位列第52；不過在論文應用數量的排名中，緊隨第33位的科大，排全球第34位。去年跌出百大的理工大學，今年以第91位這個有史以來最高排名，重返百大排名榜。



雖然浸會大學和嶺南大學未入全球百大，但排名均較去年進步。整體而言，除港大排名不變外，其餘大學排名均有提升，有6所大學更在學術聲譽指標方面有所進步。



另外，全球首3位繼續由美國院校包攬，排名不變，麻省理工學院連續八年穩佔榜首、史丹福大學及哈佛大學緊隨其後。新加坡國立大學和南洋理工學院雙雙並列“亞洲第一”，排名全球第11位；中國的清華大學繼去年首次打入全球20大後，今年再由第17位升一級，排名第16位。