無人機重逾250克　須登記及買第三保

政府計劃今年第四季立法規管無人機 中評社香港6月19日電／無人機（又稱航拍機）愈來愈普及，人多地方上空飛行，衍生安全問題。政府計劃今年第四季立法規管，重逾250克的無人機，機主和操作者要登記註冊，飛行前購買第三者責任保險，保費若按日或周計算，估計約數百元。有玩家質疑，保費太昂貴。



大公報報道，政府向立法會經濟發展事務委員會提交文件，提出今年第四季以“先訂立後審議”方式，為《民航條例》訂立新附屬法例規管小型無人機。



新法例下，重量少於250克或以下的小型無人機屬“低風險操作”，飛行前毋須事先批准；重量逾250克的無人機，機主及其操作人須向民航處實名登記註冊，飛行前要購買第三者責任保險，最低保額500萬元；重量介乎7公斤至25公斤，也要先註冊，起飛前須獲民航處批准，操作人要接受培訓和考核，並提供額外設施，例如電子圍欄、安全防護保障裝置等，第三者責任保險的保額，最少1000萬元。



刑罰方面，一旦違反規定，視乎案情、類別和嚴重程度，最輕是警告和暫時撤銷批准，嚴重提出檢控，一經循簡易程序定罪，最高可罰款一萬元，經公訴程序定罪，最高可罰款10萬元，監禁兩年。



政府強調已參考澳洲、加拿大、中國內地、英國和美國等主要民航當局的做法；根據評估，保費視乎性質、複雜程度及風險水平，一般而言，按日或周計算，保費估計約數百元，按年計算保費則較高。



玩一次數百元保費 玩家嫌貴



“玩一次要幾百元（保費），太貴了！”玩家阿誠贊成實名登記制，但反對必須每次買保險，法例一旦落實，會外遊時才使用。



“萬一出事跌下來，整親其他人，賠償額可以好大，幾百元絕對不貴！”國際專業保險諮詢協會會長羅少雄解釋，業界會視乎無人機的航行位置和操作情況作出評估。以近日示威集會遊行為例，有媒體出動無人機高空拍攝，羅少雄分析，由於地上聚集人群，保費隨時不只幾百元。



另外，當局建議賦權民航處長，可基於航空安全、緊急、保安、預期有大量人士聚集等理由，劃定禁飛的限制區。