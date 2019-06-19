2020綠白有合作空間？柯文哲淡定回應

柯文哲19日出席台北市中山區市長與里長市政座談會。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北6月19日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨近期與時代力量出現意見不合、大小綠分裂的情況，無黨籍台北市長柯文哲19日受訪時表示，現在有分裂嗎？意見不合很正常，也是常有的事。至於綠白2020有沒有合作空間？柯文哲淡定回應，這個就再講啊。



時代力量前黨主席、現任“立委”黃國昌與知名網紅“館長”陳之漢將在23日於台北市凱道舉辦“拒絕紅色媒體、守護台灣民主”遊行，外界解讀可能會為“白色力量”的領頭羊柯文哲加分。



柯文哲19日出席台北市中山區市長與里長市政座談會，由於台北市中山區向來都是民進黨的大本營，頭號柯黑大將、民進黨市議員王世堅便是此區（中山、大同區）的議員，因此中山區總計有42位里長，今天到場參與座談會的僅有22位里長。



柯文哲19日出席市政座談會前接受媒體訪問時，被問到遊行會不會為2020有加分效果？柯文哲淡定地表示，他不曉得，他那天剛好要去花蓮、台東，所以不在台北。至於2020會不會跟黃國昌合作，柯文哲也僅淡淡地回應，他也不曉得。



被問到民進黨與時代力量大小綠分裂對柯文哲比較有利？柯文哲反問，現在有分裂嗎？意見不合是常有的事，你們也很奇怪，其實在世界上呼吸都不見得一模一樣，所以意見不合很正常啊。



至於柯媽媽何瑞英昨天上廣播節目表示，綠白不可能合作，柯文哲被民進黨修理成這樣，怎麼可能。柯文哲則打太極說，“不會啦，我媽媽有這樣講嗎？”媒體追問綠白2020有沒有合作空間？柯指出，合作有很多種層面，就像台灣在中美之間有政治、經濟、文化、軍事等各式各樣，也不是我們選一邊就通通都押一邊，也不是這樣嘛，就像經濟可以切很多部分，這部分跟美國合作，另一部分跟大陸合作，還是可以分嘛。2020大選就再講啊。