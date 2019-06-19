郭台銘反擊蔡英文　問她競選花自己的錢？

郭台銘到台北市孫運璿科技人文紀念館參訪，並接受媒體訪問。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北6月19日電（記者 張嘉文）針對蔡英文在官邸和“立委”便當會時說，搞不好鴻海董事長郭台銘也有機會在國民黨初選中出線，因為“國民黨全黨上下可能都想花郭台銘的錢！”郭台銘今天對此表示，他的一分一毛錢都自己賺來的，而蔡過去唸書時花的是爸爸的錢，現在是花“國家”的錢在選舉，他要反問蔡，競選是花自己的錢嗎？



郭台銘也提到，他自己算過，如果他活到120歲，個人所需的花費用不到他現在財產的千分之一，所以剩下的怎麼辦？就是要捐出去，他一直是取之於社會用之於社會，而這也是他為什麼說選舉不要拿任何人捐助，因為拿人家捐助就會欠人家人情。



郭台銘今天到台北市孫運璿科技人文紀念館，在孫的女兒、台大食品研究所教授孫璐西的介紹下，了解孫當年任“行政院長”時對於台灣各項建設的推動和理想。



郭台銘接受媒體訪問時，對於蔡英文虧國民黨都只想花郭的錢一事表示，他從年輕到現在，花的都是自己的錢，一分一毛都是自己賺來的，而反觀蔡英文唸書的時候，是花爸爸的錢，現在是花國家的錢在選舉。



郭台銘接著說，美國總統特朗普也宣布要競選連任，他要去問特朗普，接下來會用誰的錢來選舉，譬如這段時間搭專機是不是要自己付費等等，而蔡英文做為“總統”要有高度，你的對手有錢，但每分錢都是自己賺來的 ，他要反問蔡，是不是也花自己的錢來競選？



媒體追問，如果被國民黨提名的話，會讓國民黨花他的錢嗎？



郭台銘笑著說，大家要先幫我過了這個提名，他自己有信念，取之於社會，用之於社會，他只用自己需要用的花費，剩下的財產都要捐出去。