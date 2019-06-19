人民幣對美元匯率中間價上調49個基點

中評社香港6月19日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，19日人民幣對美元匯率中間價報6.8893，較前一交易日上調49個基點。



新華社報道，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2019年6月19日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.8893元，1歐元對人民幣7.7304元，100日元對人民幣6.3607元，1港元對人民幣0.87967元，1英鎊對人民幣8.6772元，1澳大利亞元對人民幣4.7493元，1新西蘭元對人民幣4.5107元，1新加坡元對人民幣5.0515元，1瑞士法郎對人民幣6.9020元，1加拿大元對人民幣5.1639元，人民幣1元對0.60504馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.2724俄羅斯盧布，人民幣1元對2.1035南非蘭特，人民幣1元對170.63韓元，人民幣1元對0.53189阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.54310沙特里亞爾，人民幣1元對41.7980匈牙利福林，人民幣1元對0.55080波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9660丹麥克朗，人民幣1元對1.3805瑞典克朗，人民幣1元對1.2659挪威克朗，人民幣1元對0.84421土耳其里拉，人民幣1元對2.7696墨西哥比索，人民幣1元對4.5225泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.8942。