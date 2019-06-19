蓬佩奧：美不願與伊朗戰爭　但準備好因應攻擊

中評社香港6月19日電／美國國務卿蓬佩奧今天表示，總統特朗普不想與伊朗戰爭，但美國必須要有能力因應伊朗對美國利益發動的任何攻擊。



美國昨天宣布對中東地區增兵1000人，以因應華府所稱的伊朗敵對行為。蓬佩奧今天訪問指揮駐中東美軍的中央司令部佛羅里達州總部時，對軍方發表上述談話。



中央社報道，蓬佩奧說，增兵千人應可“讓伊朗伊斯蘭共和國政府相信，美國是嚴正看待此事，將嚇阻他們在這個區域發動進一步侵略行為”。他又說，他造訪佛州坦帕是為了達成總統特朗普設下的“戰略目標”。



蓬佩奧表示，要達成目標，首先要確定萬一伊朗做出“糟糕決定”，選擇“找美國人或美國利益的麻煩，或持續擴張核武計劃”，美國有能力因應。



他堅稱“特朗普總統不想要戰爭。美方持續傳達這個訊息的同時，也將採取必要舉動來保護美國在中東的利益”。



兩艘油輪上週在阿曼灣遇襲，美國咬定是伊朗所為，德黑蘭當局稱這類指控毫無根據，並宣布增加濃縮鈾庫存，導致美伊緊張情勢攀升。



特朗普今天向記者表示：“在因應伊朗局勢上，我們做好充分準備，我們將看接下來怎麼發展。”



根據伊朗與列強2015年達成的核協議，伊朗同意縮減核子計劃以換取放寬制裁。但特朗普去年5月宣布美國退出協議，並透過重新對伊朗祭出嚴格經濟制裁的方式，逼伊朗上談判桌磋商新的協議。



蓬佩奧今天稱對伊朗施加最大壓力的行動“非常有效”，其他國家則擔憂緊張情勢升溫將引發武裝衝突。