蔡英文與綠委便當會　王定宇：了解地方需求

綠委王定宇受訪談與蔡英文便當會情況。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月19日電（記者 洪德諭）初選後蔡英文頻與黨內“立委”進行便當會，促成派系團結。對此，民進黨海派“立委”王定宇今日表示，蔡英文本來就會不定期會跟“國會議員”溝通，了解地方需要；針對前“行政院長”賴清德的動向，王定宇則說，賴清德在2020沒有缺席的空間，他是社會培養位置相當高的菁英，知道自己的責任。



台媒報道，初選過後為整合派系，蔡英文近期陸續與黨內各派系“立委”在官邸進行便當會。王定宇表示，蔡英文本來就會不定期跟各地方“國會議員”溝通，了解地方需要，與施政跟民間是否有落差，這是一個好的非正式溝通管道。



王定宇指出，黨內初選前也吃過便當，所以是例行不定期的。媒體詢問，這次好像是以派系做區分，跟過去以委員會有不同？王解釋，都是看委員時間的方便，且派系屬性低的不分區也有出席。會中的氣氛如何？王回憶，國政面對很多挑戰，委員在談各地反應時都很急切，氣氛3年來差不多。



王定宇也強調，初選本來就要促成團結，不管有沒有吃便當，不管是在街頭或是會議廳，為力保2020艱難的選舉能勝選，民進黨、泛綠陣營、不同黨派都必須進行整合。



媒體詢問2020是否有蔡英文、蘇貞昌、賴清德“鐵三角”？王定宇表示，每個人都有他的責任，賴清德在2020沒有缺席的空間且他是有使命感的人，在這麼困難連泛綠、不同黨派都要整合，何況是內部。蔡、蘇、賴都是社會培養出來位置相當高的菁英，他們知道自己的責任。



至於與時代力量的合作，王定宇表示，很多問題、方向，時力與民進黨是好朋友、兄弟，在台灣大方向理念也接近，選區將牽涉到候選人地方的發展，這部分由中央黨部做處理，時力也是獨立政黨應尊重獨立政黨的想法。