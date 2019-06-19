筆墨抒懷　兩岸書畫名家作品展在台揭幕

大陸書畫家作品。 中評社北京6月19日電／／近日，第五屆“筆墨抒懷•情聚兩岸”海峽兩岸書畫名家作品展揭幕儀式在台灣師範大學隆重舉行。來自兩岸書畫藝術界、經濟商貿等領域的百余位嘉賓參加開幕式。此次展覽由北京市台聯、中央美術學院、台灣師範大學共同主辦，社會各界同仁均給予了大力支持。展覽期間，北京市台聯理事高倩帶領中央美術學院造型學院院長馬璐等一行10人專程赴台開展文化參訪和交流寫生活動。



此次展覽展出了來自大陸的馬璐、劉慶和、蔡夢霞等14位書畫家和來自台灣的江明賢、沈榮槐、廖修平等33位書畫家共80余幅力作，涉及書法、國畫、油畫、版畫等。

書畫展期間，北京市台聯組織書畫家圍繞兩岸藝術發展趨勢、文化產業發展形勢等內容進行了座談，並進行采風、寫生、交流活動，以筆墨為紐帶，互證文脈相同，共奏兩岸和平華樂，助力兩岸和平發展。



北京市台聯理事高倩表示，兩岸書畫家以精湛的造詣、瀟灑的筆墨、獨特的匠心和藝術的語言，共同表達對中華文化的熱愛和追求，促進兩岸文化藝術的交流合作，增強兩岸民眾友好互信、心靈相通。同時，她作為一名定居在大陸的台胞，又是話劇演員，希望能夠發揮專業優勢，助力兩岸在話劇等領域的文化藝術交流，切實增進兩岸同胞相互理解與包容，為推動兩岸關係和平發展、祖國和平統一貢獻力量。



“這是一場兩岸頂級美術學院交流的盛會，兩岸藝術家要一起努力，對藝術文化做出積極的貢獻。”台灣書法家協會會長沈榮槐說，展覽作品的題材與內容飽和豐厚，由傳統到當代，由寫實到抽象，充分體現出兩校藝術創作特色，希望兩岸同胞繼續加強藝術交流，共同傳承和弘揚中華民族優秀傳統文化。



中央美術學院造型學院院長馬璐表示，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。兩岸書畫家通過文化藝術的碰撞、交融，以書畫會友，以筆墨傳情，在交流中互鑒，在傳承中創新，展示兩岸同根同源的情意，更是彰顯了中華民族厚重的文化底蘊，希望這樣的交流合作不能停，不能斷，不能少。



該活動由北京市台聯創辦，通過組織兩岸書畫家分別在大陸和台灣交流寫生，創作出展現新中國成立70年以來的偉大成就和兩岸美好河山風貌的書畫作品，為下一屆展覽打下基礎，自2015年起已成為兩岸文化藝術交流的平台和京台文化交流的品牌項目。（北京市台聯供稿）