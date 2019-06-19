憂貿戰　投資者持現金八年最多

全球股市造好，道指早段曾急升358點 中評社香港6月19日電／歐洲中央銀行行長德拉吉暗示將進一步推寬鬆措施，再加上美國總統特朗普稱與國家主席習近平進行了良好的電話交談，全球股市造好，道指早段曾急升358點，報26470點，歐洲股市亦全面上揚。另外，市場憧憬歐洲將推刺激措施後，全球債券價格急升，孳息急跌，十年期美債孳息跌至2.01厘，法國和瑞典債券孳息歷來首次跌至零厘。



大公報報道，特朗普將會與習近平在20國集團會議中會面，標普指數曾升1%。歐洲股市普遍上揚，法國股市升逾2%，德國股市升近2%，英國股市升1.3%。歐元兌美元急跌至1.1181美元，創兩周新低，主要受到德拉吉表示若有需要時，將會推出額外的刺激措施，德國十年期國債孳息進一步跌至－0.325厘，十年期美債息亦跌至2.01厘，將跌穿2厘水平，而法國和瑞典債券歷來首次跌至零厘的水平。



不過，美銀美林發表報告指出，投資者對股票的配置為歷來第二大跌幅；現金持有的升幅為2011年以來最大。與此同時，基金經理預計如果標普500指數至2430點，聯儲局將會減息。



市場聚焦G20峰會



根據美銀美林的基金經理調查顯示，自2008年全球金融危機以來，投資者從未有如此悲觀的看法。該個基金經理調查於6月7日至13日進行，結果顯示投資者看淡股票。美銀美林表示，對貿易戰、經濟衰退和貨幣政策質疑的憂慮，助長投資者悲觀情緒。



股市經過5月份一輪沽售後，6月份開始回升，但上升動力似乎未足夠，投資者擔心中美貿易談判缺乏進展，經濟數據表現亦疲軟，市場焦點於是放在即將舉行的G20集團峰會，以及美國聯儲局議息結果方面。美銀美林表示，全球增長強勁預期不再。有一半受訪基金經理預測未來12個月出現疲軟，即使調查顯示，股票相對於債券的風險收窄至2009年5月來最低水平，但由於現金水平持續飆升，引致策略師看淡股市。美國銀行策略師報告指出，基金經理調查的配置意味經濟衰退，當利率和收入下降，投資者買入表現優勝的資產。



資金流入政府債券，以及防禦類股上升，這都顯示投資者對壞消息作出反應：固定收益、現金、公用事業等備受看好，投資者避開銀行、科技和歐元區股票。美銀美林的調查顯示，長期美債是如今交投最為活躍，取代美國科技股的熱潮。50%受訪投資者稱，貿易戰是最大風險，反映與貿易戰相關憂慮加深。32%受訪基金經理預計，短期利率將在未來12個月下跌。



此外，高盛股票策略師報告看淡科技股，並且警告科技股估值過高，同時面對監管方面風險，建議停止投資高增長科技股。高盛的股票策略師報告認為，監管風險持續，最終對有關公司基本面構成壓力，與歷史水平比較，目前高增長科技公司的估值溢價過高，軟件公司的估值水平為科網泡沫以來的新高。