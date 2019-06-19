“蔡賴配”破局？黃偉哲：勿私下搞小動作

民進黨台南市長黃偉哲出席滅火器捐贈儀式。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南6月19日電（記者 趙家麟）台媒《鏡週刊》報道，英系“立委”建議延續“英仁配”，是否代表“蔡賴配”已破局？民進黨台南市長黃偉哲19日受訪表示，初選後的雙方炮火還在，需要平復，這種你打我一下、我踼你一腳的事，對整體的戰力都有受損。



民進黨初選民調結果13日揭曉，由爭取連任的蔡英文以8.2%的差距擊敗對手前“行政院長”賴清德，黨內出現“蔡賴配”的聲音，但根據台媒《鏡週刊》報道，有英系“立委”強調“蔡賴配”百分之百不可能，建議續用現有副手搭檔陳建仁的“英仁配”。



黃偉哲19日上午出席醫療集團捐贈滅水器儀式，會後受訪表示，他不知道怎麼配好，只要蔡英文覺得對她選情有幫助，這才重要。



黃偉哲說，最重要是黨內不要出現裂痕，不要出現私底下的小動作。現在，在網路上大家還可以看到，其實雙方支持者、甚至黨公職幹部，或多或少都還有零星炮火，他覺得大家還是要把心情平復了，才能夠共同向前。



針對英系“立委”提“英仁配”，是否代表“蔡賴配”已破局？黃偉哲沒有正面答覆，四兩撥千斤說“如果還是互相你拉扯我、我拉扯你，你打我一下，我踼你一腳，坦白講，對整體的戰力都有受損。我希望大家還是眼睛向前看、手要向前、不要向後。”