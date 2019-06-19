郭台銘再談蘇貞昌　現在看來有些改變

郭台銘參訪“孫運璿科技人文紀念館”，並接受媒體訪問。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北6月19日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的鴻海董事長郭台銘今天被媒體問到，近來砲打高雄市長韓國瑜非常兇猛的“行政院長”蘇貞昌，是不是他心目中的理想“閣揆”人選？郭苦笑說，蘇以前是少政治多執行，但現在看來有些改變，如果能稍稍改回來也是個能幹的院長，如果當初蘇出來選“總統”，他這票會投給蘇。



郭台銘今日在已故前“行政院長”孫運璿長女孫璐西陪同下，參觀“孫運璿科技人文紀念館”，肯定孫運璿在四十年前以十大建設開啟台灣的黃金十年，並希望學習其理念和精神來為民眾服務。



郭台銘接受媒體訪問時，被問到未來“閣揆”的挑選條件？郭說，如果他2020當選，挑選“閣揆”的第一條件是重孝道，因為“孝順父母不忘本，一定是個忠臣，也不會貪污。”



郭台銘也說，其次，是要大公無私，不為己，就像孫運璿院長當年放棄世界銀行的優渥薪資，回台投身台電默默無聞；而一個好的領導，如果他是老虎，他下面的人也都是老虎。另外，“行政院長”是“總統”的最大搭擋，工作時間應該要與他同進退，所以工作15、16個小時是必然的。



媒體追問郭台銘，蘇貞昌符合他的條件嗎？由於郭昨天受訪時，才因為蘇近來砲打韓國瑜，而嗆聲說如果是他當“總統”，馬上換掉蘇，因此郭聽到這題時，臉上露出苦笑近3秒鐘。



郭台銘接著說，蘇貞昌在台北縣長任內一直是個好縣長，後來蘇當“行政院長”，蔡英文是副院長，他當年是“行政院”科技顧問，第一次見到蔡時，是一個科技顧問會議，當時蘇要先走，還遞紙條給蔡，囑咐蔡要請他吃飯，所以他跟蔡在開會中間吃了個便當。



郭台銘強調，蘇貞昌那時後戮力從公 ，少政治多執行，但最近的蘇看來有些改變，如果能稍稍改回來一點，也是個能幹的院長。郭還提到，如果當初是蘇出來選“總統”，他這票會投給蘇。