否認抗韓連線　郭台銘：應組“抗英聯盟”

郭台銘接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月19日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的鴻海董事長郭台銘今天被媒體問到，是否要聯合前“立法院長”王金平和國民黨前主席朱立倫組“抗韓（高雄市長韓國瑜）連線”時表示，他堅決反對，也沒有這件事，而且韓是他的兄弟，為什麼要抗韓？如果他和韓不團結合作，國民黨還有贏的機會嗎？所以他要和韓、王、朱組成“抗英聯盟”才對。



郭台銘今天在已故前“行政院長”孫運璿長女孫璐西陪同下，參觀“孫運璿科技·人文紀念館”，肯定孫運璿在四十年前以十大建設開啟台灣的黃金十年，並希望學習其理念和精神來為民眾服務。



郭台銘接受媒體訪問時，被問到是否要組“抗韓連線”，郭一開始還沒意會到題目為何，直到媒體再重新問一次，郭才連忙表示，他堅決反對，也沒有這件事，而且韓國瑜是他的兄弟，為什麼要抗韓？



郭台銘甚至反問記者“你是不是民進黨派來的臥底？”，他強調，如果他和韓國瑜不團結合作，國民黨還有贏的機會嗎？所以要和韓國瑜、王金平、朱立倫組成“抗英聯盟”。



郭台銘表示，他現在有一個信念，國民黨一定要團結贏得勝選，2020年一定要把蔡政府換下來，這是他的中心思想，他會突破一切困難來做這件事，一定要讓台灣在2020年有經濟翻轉的機會。



媒體另外詢問，今天有媒體民調，韓國瑜在黨內互比民調仍贏郭台銘6%？



郭台銘說，他在做事相信人民會看得到，他無私無利，相信2300萬人會做出判斷，他也相信他會勝出。