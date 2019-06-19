蘇韓為登革熱互嗆　黃偉哲：防疫勿分黨派

黃偉哲表示，登革熱防疫，要發揮高雄、台南區域聯防。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南6月19日電（記者 趙家麟）高雄防蚊大作戰，民進黨“閣揆”蘇貞昌與中國國民黨高雄市長韓國瑜互嗆！民進黨台南市長黃偉哲19日受訪表示，蚊子叮咬不分藍綠，高雄有疫情，台南也很危險、剉咧等，登革熱防疫勿抱自掃門前雪心態，要發揮區域聯防。



高雄市爆發本土登革熱疫情，昨晚又傳出新確診一例，在蘇貞昌與韓國瑜為防疫經費補助問題連日口水戰互嗆後，“行政院副院長”陳其邁19日率相關部會南下，在高雄召開防疫會議，討論防治登革熱相關措施。



黃偉哲表示，蚊子不分藍綠，都可能會被叮咬到，台灣整個防疫工作，要不分黨派、不分地區。高雄現在有疫情傳出，台南就“剉咧等”，屏東也不會好過。



黃偉哲指出，防蚊大作戰，多說無益，民眾不會因為你罵得多，就能免於受蚊子叮咬；登革熱的部分還是彎下腰、清刷清除孳生源，這比較重要。



在中央經費補助方向，黃偉哲感謝蘇貞昌對台南、高雄的登革熱防疫工作的補助，他說，這次中央補助台南大概六百萬(新台幣)，主要用在溝渠清疏、僱工清理，相信會把相關工作做好。



黃偉哲強調，台南過去發生過嚴重的疫情，這次高雄發生第二波疫情，可見疫情搞不好還沒有撲滅下來，台南也要提高警覺。高雄如果需要台南幫忙，我們一定全力幫忙，因為高雄如果受疫情波及，台南也很危險。他說，防疫不要用個人自掃門前雪的方式，要發揮區域聯防才有效。