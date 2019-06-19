韓國瑜直播夯　談市政也有贊助進來

17直播平台將網路贊助款項捐給高市“珍珠計劃”，左起社會局代理局長葉玉如、聲仕傳媒節目製作人林仕鵬、韓國瑜、新聞局長王淺秋。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月19日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜直播魅力無法擋，日前韓跟副市長李四川、知名主持人沈玉琳一起上17直播節目跟觀眾朋友聊起市政，收到許多年輕朋友“斗內”（Donate，贊助、捐獻）新台幣50萬元，17直播今天也將這筆款項捐給高雄市社會局的“珍珠計劃”來幫助年輕未婚媽媽。



高雄市長韓國瑜、副市長李四川、知名主持人沈玉琳10日一起上直播節目來宣傳市政，直播同時在5個平台上播放，分別是17直播、臉書和IG、《謝謝琳來了》YouTube頻道，和Yahoo TV等五個平台。



由於17直播的平台上可以“斗內”（Donate，贊助、捐獻），主題也放在韓國瑜力推的幫助年輕未婚媽媽的“珍珠計劃”上，號召觀眾一起斗內響應公益，居然創造了5萬人同時收看，更收到50萬元的斗內。



17直播平台19日將該筆金額捐款給高雄市政府社會局“珍珠計劃”，用以協助安置未成年小媽媽，庇護弱勢兒少，由麻吉一七股份公司台灣分公司副總裁嚴濰妮、聲仕傳媒節目製作人林仕鵬到場捐贈這筆款項，並由韓國瑜、新聞局長王淺秋、高雄市社會局代理局長葉玉如等人代表受贈。



韓國瑜表示，當天直播介紹很多市政議題，硬梆梆的，但收視率卻很好，線上總共有10萬人在收看，而提出來全台第一的珍珠媽媽讓未婚少女有溫暖的家，從高雄開始來做，很多愛心人士開始捐款，真的人間處處有愛心，這筆50萬會全部用在珍珠計劃，錢用在刀口上，非常感謝。



林仕鵬表示，現在已經累積破100萬人來看當天的直播了，市長的魅力真的無法擋，當天也由17直播來計算斗內金額，並且全數捐贈給珍珠計劃，希望藉此拋磚引玉，來幫助更多需要幫助的人。林仕鵬也強調“那天很多直播很多年輕朋友斗內給韓市長”。