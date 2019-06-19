中評現場：孫運璿也工作16小時郭台銘大喜

郭台銘與孫璐西在孫運璿照片前合影。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月19日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的鴻海董事長郭台銘今天前往參訪已故“行政院長”孫運璿紀念館，了解到孫過去除了吃飯、睡覺，和他一樣每天幾乎工作16小時，郭隨即露出笑容，也深有同感說，自己每天工作16小時被年輕人誤會，說不投票給他，但這是企業經營者和政府領導人必須要有的心態。



郭台銘今天參觀時，由孫運璿的長女孫璐西親自導覽，並在看完孫運璿的公事包之後，還問孫璐西“院長一天工作幾小時？”，得到了孫運璿除了吃飯、睡覺之外都在工作的答案，也差不多每天16小時都在工作。



郭台銘隨即笑著說，他之前說自己每天工作16小時被年輕人誤會，其實他意思是，這是企業經營者和政府領導人必須要有的心態。郭強調，他未來也是會每天工作16小時，因為他要替老百姓做事。



郭台銘看到孫運璿過去文件資料發現，新聞記者看到社會弱勢，可以直接打電話與孫溝通，或是提出建言，郭對此大感意外，還說自己過去對媒體不好，這是做錯了。



郭台銘有感而發地說，過去30年台灣都走偏，接下來他要效仿孫運璿時代，真正做到政治替經濟服務。而他今天下午開會，本要對下周國民黨國政願景發表會的發言稿定案，但他現在要準備回去改稿，因為他今天在這邊獲得相當多。