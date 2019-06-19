觀察：阿根廷為何深陷“中等收入陷阱”

中評社香港6月19日電／早在百年之前，阿根廷的人均國民收入就已排在世界前列；20世紀70年代，阿根廷達到中等收入水平。然而，之後阿根廷的經濟發展深陷困境，如今又再次面臨本幣大幅貶值、經濟衰退難題。“中等收入陷阱”似乎已成為阿根廷難以打破的“魔咒”。



新華社報道，專家認為，政治因素導致的政策急轉和缺乏連續性問題，財政紀律廢弛、濫發貨幣導致本幣信用破產，社會福利制度改革滯後，是阿根廷經濟迄今深陷“中等收入陷阱”的重要原因。



首先，在政治經濟層面，阿根廷經常出現左右翼政策“急轉”問題，即下屆政府完全推翻上屆政府的做法，致使其政策缺乏連續性、極端主義盛行。



在20世紀七八十年代的軍政府執政時期，阿根廷政府高度干預經濟發展，長期採取進口替代的保護主義發展模式。到了九十年代，阿根廷又因為政府干預失靈而完全轉向新自由主義發展模式，大規模私有化、放鬆政府監管，這又導致了本土企業破產、金融風險加劇等一系列問題。



阿根廷經濟學家巴勃羅·薩爾瓦多表示，阿根廷缺少基於長遠發展考慮的經濟政策。為了贏得支持率，下屆政府往往放大上屆政府遺留的問題，採取完全不同的新政，這影響了阿根廷的投資大環境，不利於經濟穩定發展。



其次，財政紀律廢弛導致債務無度擴張，不遵守貨幣政策紀律導致本幣信用破產、長期貶值，經濟嚴重依賴美元。



阿根廷長期依賴外債，債務無度擴張導致阿根廷在1982年和2001年爆發兩次債務危機。同時，阿根廷常年濫發貨幣，本幣比索匯率大幅波動在歷史上屢見不鮮。由於市場對阿根廷貨幣缺乏信心，無論是企業還是民眾都普遍養成了儲蓄美元的習慣。