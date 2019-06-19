習近平在朝鮮媒體發表署名文章

國家主席習近平（圖片來源：網絡） 中評社北京6月19日電／在對朝鮮民主主義人民共和國進行國事訪問前夕，中共中央總書記、國家主席習近平在朝鮮《勞動新聞》等主要媒體發表題為《傳承中朝友誼，續寫時代新篇章》的署名文章。文章如下：



傳承中朝友誼，續寫時代新篇章



中共中央總書記、中華人民共和國主席 習近平



今年是中朝建交70周年。在這個歷史性時刻，應朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩同志邀請，我懷著“傳承友誼、續寫新篇”的美好願望，即將對朝鮮民主主義人民共和國進行國事訪問。



回想當年，兩黨兩國老一輩領導人懷著共同的理想信念和深厚的革命友誼，攜手締造了中朝傳統友誼，為我們留下了共同的寶貴財富。中朝幾代領導人一直保持著密切交往，就傳承中朝傳統友誼、造福兩國人民深入溝通、真誠合作，書寫了國際關係史上的佳話。



長期以來，在中朝兩黨堅強領導下，不論是在共同反對外來侵略、爭取國家獨立和民族解放的鬥爭中，還是在開展社會主義革命和建設事業中，兩國人民都彼此信賴，相互支持，相互幫助，結下了深厚友情，可以說是“歷久彌堅金不換”。



親望親好，鄰望鄰好。作為好同志、好鄰居，無論國際風雲如何變幻，中國黨和政府鞏固發展中朝友好合作關係的堅定立場都沒有變也不會變，中方將堅定支持金正恩委員長帶領朝鮮黨和人民貫徹落實新戰略路線，集中精力發展經濟、改善民生，推動朝鮮社會主義建設取得新的更大成就。



中朝兩國和兩國人民都是從苦難中走過來，深知和平彌足珍貴。我們高興地看到，在金正恩委員長正確決策和有關各方共同努力下，半島和平對話的大勢已經形成，政治解決半島問題面臨著難得歷史機遇，得到國際社會普遍認同和期待。中方願意和朝鮮同志攜手努力，共謀實現地區長治久安的大計。