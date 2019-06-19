不平則鳴！潘恒旭提數字韓當市長申請補助難

高雄市長韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月19日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜近期因為登革熱防疫經費補助跟“行政院長”蘇貞昌頻頻交鋒，高雄市“觀光局長”潘恒旭也列出歷年來的中央補助金額指出韓當市長後跟民進黨執政的中央申請補助真的比較難。韓國瑜今天受訪時表示，希望“中央政府”對高雄市不要分政黨顏色，他不敢要求比前朝政府多，最少、最卑微的請求，高雄市政府所申請的中央補助款，能夠跟前朝政府一樣。韓國瑜講到“一樣”兩個字時，聲音突然怒吼出來，情緒相當激昂。



高雄市政府和“行政院”因登革熱防疫經費補助這幾天頻頻交鋒，高雄市“觀光局長”潘恒旭列出歷年來的中央補助金額（新台幣）：2016年補助1億9024萬、2017年補助1億9650萬、2018年補助1億3300萬、2019年補助6000萬。潘表示，韓國瑜當市長以後跟民進黨執政的中央申請補助真的比較難。



韓國瑜今天上午受訪時表示，希望“中央政府”對高雄市真的不要分政黨的顏色，高雄市財政非常困難，各局處申請的補助款，不敢要求比前朝政府多，最少、最卑微的請求，高雄市政府所申請的中央補助款，能夠跟前朝政府一樣，就非常感謝了。



針對登革熱疫情又新增一例，跟中央申請補助款進度到哪了？韓國瑜表示，現在跟中央申請5300萬元，環保局、衛生局本身編列的預算用到將近90%左右，迫切希望中央補助，今天副院長陳其邁來高雄召開會議，高雄市府代表一樣會提出同樣需求。



韓國瑜說，陳其邁副院長有來，代表中央地方聯手防治登革熱，他絕對不會小鼻子小眼睛去說陳怎麼樣。他強調，“有來，就是感謝”，大家攜手合作，把問題解決，把登革熱壓抑下來，撲滅。



韓指出，上一個登革熱是6日，現在是18日，間隔12天時間，代表這段時間防疫產生效果，但前幾天下雨或者未來下大雨，仍然要非常注意。