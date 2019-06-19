以美俄將舉行敘利亞問題三方會議

敘利亞東古塔（圖片來源：網絡） 中評社北京6月19日電／以色列總理內塔尼亞胡18日宣布，以色列、美國和俄羅斯三國負責國家安全的官員將在耶路撒冷就敘利亞問題舉行三方會議。



據以色列政府18日發表的聲明，內塔尼亞胡當天在出席一場紀念活動時透露，以色列國家安全顧問梅爾·本·沙巴特、美國總統國家安全事務助理約翰·博爾頓和俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫將於下周在耶路撒冷舉行會晤。



內塔尼亞胡形容這次會議是“歷史性和史無前例的”，並表示此次會議將致力於實現中東地區穩定。



俄羅斯外交部當天證實了這一消息。俄羅斯衛星通訊社19日援引俄外交部人士的話說，這次會議旨在為化解敘利亞和整個中東地區危機找到切實可行的共同行動方案。這名俄羅斯官員還表示，尋找解決敘利亞問題的新機制並不意味著背離阿斯塔納等機制。



另據以色列《耶路撒冷郵報》18日報道，此次會議由內塔尼亞胡於今年2月訪問俄羅斯時向俄總統普京提議召開。會議將在本月24日至26日舉行，伊朗在敘利亞的軍事存在將是會議的主題。



敘利亞2011年陷入動蕩，敘政府指責以色列在敘南部庫奈特拉省支持敘反政府武裝、加劇國內衝突。以色列堅稱伊朗在敘境內部署軍力，要求伊朗從敘撤軍。敘利亞方面則表示，伊朗在敘利亞的存在是敘政府要求的，在敘利亞只有向敘軍隊提供幫助的伊朗軍事顧問。



來源：新華網