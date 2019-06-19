默克爾說德國不支持歐盟擴大對俄制裁

6月18日，在德國柏林，德國總理默克爾（左）歡迎到訪的烏克蘭總統澤連斯基。（圖片來源：網絡） 中評社北京6月19日電／德國總理默克爾18日說，德國不會支持歐盟增加對俄羅斯的經濟制裁措施。



默克爾當天在柏林與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談。她在會談後的聯合記者會上說，在本周晚些時候舉行的歐盟峰會上，德國將支持歐盟延長現有的對俄經濟制裁措施，但不支持增加更多制裁。西方國家對俄制裁不會解除，除非烏克蘭主權和領土完整得到恢復。



澤連斯基則表示，歐盟現有對俄經濟制裁的力度不夠，應採取更多制裁措施。



另據德國媒體報道，默克爾與澤連斯基在會談中還談到“北溪－2”天然氣管道項目。澤連斯基對這一項目表示反對，認為這條線路威脅歐洲和烏克蘭的能源安全。默克爾表示，這一項目為純經濟項目，德國應有更多渠道獲得能源。



2014年7月，歐盟以俄羅斯“在烏克蘭東部製造不穩定”為由對俄實施經濟制裁。2015年以來，歐盟表示對俄制裁的期限要與明斯克協議的落實情況掛鈎。歐盟方面認為明斯克協議未能得到完全執行，已多次延長對俄制裁。



“北溪－2”項目旨在鋪設一條由俄羅斯經波羅的海海底到德國的天然氣管道，可繞過烏克蘭把俄羅斯天然氣輸送到德國，再通過德國幹線管道輸送到其他歐洲國家。烏克蘭一直強烈反對這一項目。



來源：新華網