回應綠營指控　韓國瑜公布下水道清淤照片

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月19日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜因為向中央爭取補助經費，連帶第二預備金如何使用也被拿放大鏡檢視。韓國瑜昨天PO出數張清淤照片，顯示顯示下水道及溝渠阻塞嚴重。韓國瑜今天受訪時表示，他並不想指責前朝政府，這個於事無補，現在的執政團隊選擇主動承擔去做，不願等到下大雨淹水被罵才來做，市民可以用眼睛來看。



韓國瑜近期因為登革熱防疫經費補助跟“行政院長”蘇貞昌展開交鋒，前高雄市長、現任“總統府”祕書長陳菊提到第二預備金為何不用，並有綠營議員指出第二預備金為何要花6000多萬（新台幣）在清淤上，韓國瑜18日受訪時反擊說會公布清淤照片，保證大家看到會嚇壞了。



韓國瑜18日深夜也在臉書貼出9張清淤工程照片，顯示下水道及溝渠阻塞嚴重，被水泥、磚頭、樹枝、水桶卡住，甚至出動山貓來清除，水溝不通導致逢雨必淹，才必須從根本解決淹水問題，同步進行病媒蚊防治。



韓國瑜今天受訪時表示，他也知道第二預備金很重要，是市長緊要關頭的私房錢，但清淤之後才發現，這麼多年沒有清理，淤塞程度這麼嚴重，高雄市府面臨兩個選擇，要嘛等下大雨被罵翻再動手清，或者主動，再苦再累都不怕，就去做，市府團隊選擇後者方案來做。



韓國瑜指出，一挖才發現排水管淤塞到令人害怕的情況了，不想指責前朝政府，這個於事無補，該做多少就做多少，連用圓鍬十字鎬去挖都挖不動，竟然要出動小型山貓去挖，高雄市民過得真是辛苦啊，下雨就淹水，下雨就不通嘛。



韓反問，有議員指責動用太多錢清淤，各位市民朋友可以打開眼睛來看一看，這樣能不清嗎？



韓說，現在很多人會搭乘郵輪來高雄旅遊，一下子就來800人、1000人，如果聽到有登革熱害怕而不來了，這對高雄影響會很大，日本腦炎的部分也會開始加強，有傳染疾病的部分，高雄市政府都會嚴肅的面對跟解決。