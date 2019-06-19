前五月全國財政收入同比增3.8%（圖片來源：網絡） 中評社北京6月19日電／財政部公布的最新數據顯示，1—5月累計，全國一般公共預算收入89919億元，同比增長3.8%。其中，全國一般公共預算收入中的稅收收入78493億元，同比增長2.2%；非稅收入11426億元，同比增長16.1%。



專家分析，從今年前5個月財政收支看，主要有以下特點：減稅降費政策效應體現，相關收入出現增幅回落和同比下降。5月份是2019年深化增值稅改革後的首個納稅征期，國內增值稅收入反映的是4月份減稅首月的情況。國內增值稅5月份收入3942億元，同比下降19.9%，加上增值稅附征的城市維護建設稅同比下降16.7%。



1—5月累計，國內增值稅同比增長6.8%，比去年同期回落12.2個百分點；個人所得稅、進口貨物增值稅和消費稅、關稅分別同比下降30.7%、1.6%、6.2%。非稅收入方面，1—5月累計，教育費附加等專項收入同比下降2.9%，比去年同期回落12.9個百分點。



財政收入運行總體平穩，反映出我國經濟運行處於合理區間。國內增值稅增長6.8%，國內消費稅增長23.1%，企業所得稅增長9%，三個稅種合計支撐全國財政收入增幅5.8個百分點，反映出當前經濟運行總體平穩。



來源：人民網