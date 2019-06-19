中國吸毒人數首次出現下降

目前冰毒成為濫用“頭號毒品”（圖片來源：網絡） 中評社北京6月19日電／國家禁毒辦日前召開新聞發布會，發布《2018中國毒品形勢報告》。報告指出，2018年，中國現有吸毒人數占全國人口總數的0.18%，首次出現下降。通過一年努力，中國禁毒工作取得明顯成效，國內毒品形勢呈現整體向好、持續改觀的積極變化。同時，報告也顯示，目前冰毒成為濫用“頭號毒品”，“互聯網＋物流”則成了販毒活動主要方式。



報告顯示，2018年共破獲毒品犯罪案件10.96萬起，抓獲犯罪嫌疑人13.74萬名，繳獲各類毒品67.9噸；查處吸毒人員71.7萬人次，處置強制隔離戒毒27.9萬人次，責令社區戒毒社區康復24.2萬人次。截至2018年底，全國現有吸毒人員240.4萬名（不含戒斷三年未發現複吸人數、死亡人數和離境人數），同比下降5.8%。在240.4萬名現有吸毒人員中，濫用冰毒人員135萬名，占56.1%，冰毒已取代海洛因成為我國濫用人數最多的毒品。同時，大麻濫用繼續呈現上升趨勢，截至2018年底，全國濫用大麻人員2.4萬名，同比上升25.1%。



此外，為吸引消費者、迷惑公眾，一些毒販不斷翻新毒品花樣，“神仙水”“娜塔沙”“0號膠囊”“氟胺酮”等新型毒品不斷出現，以青少年在娛樂場所濫用為主。據國家毒品實驗室檢測，全年新發現新精神活性物質31種，新精神活性物質快速發展蔓延是目前全球面臨的突出問題。同時，隨著互聯網、物流寄遞等新業態迅猛發展，“互聯網＋物流”成為販毒活動的主要方式。



在打擊方面，2018年，中國共破獲國內制毒案件412起，搗毀制毒窩點268個，繳獲毒品14.7噸，同比分別下降30.8%、15.5%和37%。經過持續嚴打整治，國內制毒犯罪活動受到重創，傳統制毒重點省份廣東出現源頭性收縮，全年共破獲制毒案件42起，打掉制毒窩點28個，繳獲毒品1.65噸，同比分別下降70%、56%和71%，制毒活動不斷向其他管控薄弱地區轉移，以往較少發現制毒活動的西北、東北地區制毒活動上升明顯。



但是，“金三角”“金新月”和南美等境外毒源地對中國“多頭入境、全線滲透”的複雜態勢仍未改變。境外販毒勢力與境內販毒團夥結成販毒網絡，販毒團夥結構更加複雜，販毒路線不斷變化，販毒規模不斷擴大，販毒手段不斷升級，現實危害和潛在威脅進一步加大。



來源：人民網