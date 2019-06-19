中評關注：王金平開直播節目　賣什麼瓜？

王金平到新竹拜訪周錫瑋，並開直播玩“你畫我猜”的小遊戲。（照片：王金平辦公室提供） 中評社新竹6月19日電（記者 黃文杰）中國國民黨公布初選名單，前“立法院長”王金平沒有在參賽名單中，也沒有退出國民黨，獨立參選，更揚言2020大選會看到“王金平”的名字，外界都在看，“老王”在賣什麼瓜？



選擇不參加“體制內”拼2020的王金平，上午來到新竹關西台灣花鳥園，拜訪國民2020初選參選人、前台北縣長周錫瑋，兩人還透過臉書直播，分享選舉心得。



定名為“台灣金團結Taiwan Assemble”的直播節目，第一集邀周錫瑋當來賓，王金平還“出考題”，問問“荒島上的周錫瑋”該怎麼辦？



王金平問周錫瑋，如果為了黨內團結，將國民黨內五位初選參選人放到荒島中，誰會是最後生存者？



這題目顯然機智問答，只見周錫瑋說，“應該要邀請王金平也一起到荒島上”，六個人團結在一起，才能從荒島存活。



周錫瑋還建議，如果去到荒島，大家就一起穿丁字褲，坦誠相見後，這樣更加容易溝通，答案令人噴飯。



兩個人也玩起“你畫我猜”的小遊戲，包括老虎、空心菜、以及秋行軍蟲都變成題目。



當王金平畫出“鍋子”的時候，周還開玩笑，“你們要知道院長的用心”，因為這次參選人，剛好有一個姓“郭”，院長也想幫他打打知名度。



王也開心大笑“都有！都有！像剛剛的老虎也是為了某個人。”



“台灣金團結Taiwan Assemble”直播節目，找來周錫瑋打頭陣。



王金平說，未來包括郭台銘、朱立倫、韓國瑜以及蔡英文都會邀請他們，只要對方願意來都相當歡迎。不只要團結國民黨，還包括一整個台灣，但是在大選前，黨內應先團結起來。



國民黨“老王”開始賣瓜，透過網路直播，讓每個國民黨拼初選的太陽，還邀民進黨蔡英文也來捧場，都來跟“老王”買瓜，“老王”不用大聲吆喝，自然生意興隆。