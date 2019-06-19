“中國民俗文化東盟行”走進印尼民眾

印尼縮影公園（圖片來源：網絡） 中評社北京6月19日電／位於印尼縮影公園內的客家博物館大廳18日分外熱鬧，200多名嘉賓和印尼民眾將這座仿照中國客家土樓修造的圓拱形大廳擠得滿滿當當。



當天，“中國民俗文化東盟行”在印尼最後一站活動走進民眾。來自中國的民俗藝術家與印尼藝術家一道呈現了一場文化交融的精彩演出。



中國駐東盟大使黃溪連、印尼客屬聯誼總會總主席葉聯禮致辭後，現場觀眾共同欣賞了具有濃鬱印尼巴厘和雅加達風情的民族舞蹈。



隨後，中國民俗藝術家在舞蹈和詩朗誦氛圍的烘托中，向觀眾展示了中華香文化、茶文化、花藝和太極表演。



一炷香、一朵花、一盞茶、一套拳，在藝術家的巧手下，仿佛擁有了靈魂和生命，或寄托人們的美好情趣，或沉澱悠長的中華文明，或承載道法自然、天人合一的東方智慧。觀眾被中國藝術家們呈現的唯美氛圍所感染，為他們的精湛表演熱烈鼓掌，為中華文化的雋永魅力深深折服。



觀眾中既有穿著學生服的青少年，也有兩鬢斑白的老者，還有的扶老攜幼、舉家前來。



黃溪連在致辭中說，中國和東盟國家文化交流源遠流長。正是雙方千百年來持續不斷的人員往來和深入持久的文化交融，成就了中國—東盟關係的和諧友好，以及雙方人民的相知相親。他表示，文明超越國界、跨越種族、直抵人心。文明並無高低優劣之分，更無衝突競爭之論。只要你有洞察美的眼睛，尋求美的願望，欣賞美的心靈，就可以從不同的文明中發現精彩、享受精彩、借鑒精彩。



此番中國民俗文化代表團在印尼兩天時間里，走進東盟秘書處，與東盟秘書長林玉輝、副秘書長康富和東盟各國常駐代表一起，啟動“中國民俗文化東盟行”活動；走進大學校園，與印尼倫敦公共關係學院師生就民俗文化的保護與傳承、中國文化對印尼文化的影響等舉辦主題座談；參加了“中國民俗文化之夜”，向東盟外交官近距離展示了太極拳、插花、香文化、文人茶的魅力。



來源：中國新聞網