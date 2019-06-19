組抗韓連線？王金平：怎麼會有這樣奇怪組織

王金平到新竹關西台灣花鳥園，拜訪國民2020初選參選人、前台北縣長周錫瑋，兩人還透過臉書直播，分享選舉心得。（中評社） 中評社新竹6月19日電（記者 黃文杰）外傳鴻海董事長郭台銘要組“抗韓（高雄市長韓國瑜）連線”，宣布不參加中國國民黨“總統”初選的前“立法院長”王金平上午在新竹受訪被問到此一問題時，王愣了一下說“不會吧！”質疑怎麼會有這麼奇怪組織？他說，黨內同志團結都來不及了，大家應該是同舟共濟，現在是初選期間，還是兄弟登山各自努力。



王金平中午前往新竹關西台灣花鳥園拜訪國民黨黨內初選參選人、前台北縣長周錫瑋，兩人還透過臉書直播，分享選舉心得。王金平說，這個直播節目定名為“台灣金團結Taiwan Assemble”，就是因為自己沒有參加黨內初選，超脫三界，所以現在可以游刃有餘、自由自在的擔任黨內團結的工作。



直播之前，王金平與周錫瑋先接受媒體採訪。



王金平說，他來新竹關西探望老友也是世侄、前台北縣長周錫瑋，主要是希望能促成國民黨內團結，甚至全台灣團結，大家停止口水、放棄成見。“台灣金團結Taiwan Assemble”不僅談2020，其他議題也可以無所不談，邀請對象不僅是黨內的郭台銘、韓國瑜、朱立倫，未來就是蔡英文願意的話，他也樂意跟蔡一起坐下來，直播跟網友暢聊。



記者問，朱立倫以開玩笑口吻說，王金平跟郭台銘似乎組了一個“抗韓”連線，是不是我們（其他人）也要組“抗郭”連線？



王金平聽完，表情詫異，愣了一下後說“這個都不對的啦，團結都來不及了”。他請大家看看，民進黨初選結束，還有其他聲音嗎？可見整合有成效，國民黨團結都不一定贏，不團結哪來的勝算？他希望大家不要為了個人初選，做出不恰當的言行。



周錫瑋表示，他相信朱立倫不會說出“抗韓”或“抗郭”的說法，因為他很了解朱立倫，也希望藍色陣營能團結，他絕對不會有那種意思。



周錫瑋說，他跟王金平有2代情誼，謝謝也佩服王金平用台灣團結的角度，邀請所有可能参選“總統”者或重要的政治人物聊聊，很值得效法。



他說，台灣花鳥園是他離開政壇隱居作畫、當農夫的地方，現場栽滿“團團”、“圓圓”的繡球花等，這也是他要送給王金平的1句話“讓我們大家團團圓圓”。