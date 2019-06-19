留日學人與美麗中國建設研討會在東京舉行

日本東京（圖片來源：網絡） 中評社北京6月19日電／17日，中國留日同學總會舉辦的2019年“留日學人與美麗中國建設”研討會在東京日中友好會館召開，此次以大健康為主要議題。中國駐日本大使館教育處公使銜參贊胡志平，歐美同學會秘書長王丕君，日中友好會館理事長荒井克之以及高層次留日學人專家等150人出席。



中國留日同學總會會長汪先恩在致辭中首先感謝了中國大使館、歐美同學會和日中友好會館等友好團體的大力支持，介紹了中國留日同學總會近年來的發展情況。



胡志平表示，中國留日同學總會是有光榮愛國傳統的學人團體，為祖國發展和中日友好作了巨大貢獻，新時代的廣大留日學人十分關心祖國的發展，積極獻計獻策。



王丕君介紹了國內外發展形勢，闡述了對留學人員的期待，並希望留日同學總會發揮更大作用。



荒井克之表示，留學生理應為自己的祖國作出貢獻，希望留日學人為中國的發展繼續發揮重要作用。



武寧博士作了題為“幹細胞與長壽”的學術報告，全面介紹了細胞治療的現狀和發展趨勢，為中國的細胞治療發展提出了建議。



汪先恩博士作了題為“中西醫融合與大健康”的學術報告，他說抗感染等攻擊性治療是西醫的優勢，而治療未病和難病是中醫的優勢。今後大力發展局部與分子治療的同時，更要發揮中醫整體治療與養生的長處，大健康的最佳模式是中西醫融合。



郭試瑜博士做了“中日養老問題”的學術報告，全面闡述了全球老齡化趨勢、日本養老的經驗與教訓、中國老齡化的特點，就中國養老面臨的問題，提出了建議。



大會還舉行了新能源研究會的成立儀式。



來源：中國新聞網