中朝將根據共識辦好建交70周年各項活動

2019年是中朝建交70周年（圖片來源：網絡） 中評社北京6月19日電／外交部發言人陸慷18日表示，今年是中朝建交70周年，雙方將根據共識辦好建交70周年各項活動，為新時代中朝關係發展注入新的動力。



中共中央對外聯絡部發言人胡兆明17日在北京宣布：應朝鮮勞動黨委員長、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩邀請，中共中央總書記、中華人民共和國主席習近平將於6月20日至21日對朝鮮民主主義人民共和國進行國事訪問。



陸慷18日在例行記者會上回答記者提問時說，中朝是友好近鄰，兩國長期保持交往合作。兩黨兩國歷代領導人密切交往，這是中朝關係的傳統。習近平總書記同金正恩委員長一年來四次會晤，開啟了兩國關係的新時代。得益於兩國山水相連的地緣優勢、良好的政治關係、民間友好基礎和經濟互補性，中朝經貿合作有著扎實的根基和光明的前景，雙方對進一步加強合作都持積極態度。人文交流是中朝關係的重要紐帶，兩國人民間天然有著深厚的友好感情。“我們願同朝方一道，繼續發揚中朝友好傳統，推動兩國各領域交流合作不斷發展。”



陸慷說，今年是中朝建交70周年，兩國已商定舉行慶祝紀念活動。“雙方將根據共識辦好建交70周年各項活動，共同回顧歷史，傳承友好，規劃未來，為新時代中朝關係發展注入新的動力。”



來源：新華網