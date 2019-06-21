彭念：習近平訪朝，破美國“圍堵”又出大招

中評社香港6月21日電（評論員 彭念）繼出訪俄羅斯和中亞兩國之後，中國國家主席習近平又赴朝鮮進行國事訪問。這也是中國國家最高領導人時隔14年再次訪問朝鮮，也是習近平主席任內首次出訪朝鮮。這種極為密集的高層外交凸顯出中國鞏固“盟友”關係，穩固周邊安全，與美長期周旋的長遠戰略考慮。



縱觀習近平主席近期的出訪路線和與外國首腦的會晤安排即可看出，中國已經逐步制定出一套具有長遠戰略規劃的外交“組合拳”，力圖破除美國“圍堵”中國的險惡戰略企圖。比如，習近平主席出訪俄羅斯不僅會進一步提升中俄聯手抗美的意願和能力，還將穩固中國的北部邊疆安全。習近平主席出訪中亞則會鞏固中國西北邊疆安全，與印度總理莫迪會晤將穩固中國西南邊疆安全，出訪朝鮮則會穩固中國東北邊疆安全。



由此可見，面對美國的步步緊逼和“圍追堵截”，中國正在通過積極的高層外交予以巧妙應對。這其中，習近平主席的朝鮮之行可謂意義重大，可稱之為中國破除美國“圍堵”的又一個大招。



一則，朝鮮一直以來就是美國的“眼中釘肉中刺”，“欲拔之而後快”，但不管是奧巴馬的忍耐戰略還是特朗普的“威逼利誘”戰略都沒有迫使朝鮮就範。正因如此，美國曾寄希望於中國發揮居中調停作用，促成朝鮮實現無核化。而中國也樂於朝美和解，解除東北部邊境地區的“核警報”。



然而，美國總統特朗普肆意挑起與中國的“爭鬥”，並屢次指責中國在朝鮮問題上“不出力”。美國的這些卑劣做法自然激起中國的不滿，也導致朝鮮問題陷入僵局。此番，習近平出席訪問朝鮮無疑將繼續鞏固中朝友誼，進一步提升中國在朝美互動中的調解作用。這等於給美國釋放了一個重要信號，即美國不得不看重中國在朝鮮問題上日益上升的影響力。



如果美國希望得到中國的幫助，就必須對當前的對華政策進行調整，扭轉其“圍堵”中國的錯誤做法。當然，如果美國繼續對華奉行“圍堵”戰略，並持續加碼，那中國也可以憑借與朝鮮鞏固“同盟”關係來給美國“添堵”。



換言之，習近平主席的訪朝之行將大為提升中國對美博弈籌碼。中國既可以選擇促和朝美，借此改善中美關係，也可以選擇聯朝抗美，增加美國“圍堵”中國的成本。中國到底選擇哪一條路取決於美國的反應。



二則，自朝鮮問題發酵以來，中國東北部的邊疆安全形勢日益嚴峻，並影響中國的順利崛起。正因如此，中國高度重視中朝關係，為解決朝鮮問題傾注了大量心血。此番習近平主席訪問朝鮮將推動中朝關係提質升級。正如中國中聯部部長宋濤所言，中國支持朝鮮實施新戰略路線，集中精力發展經濟、改善民生，堅定走符合本國國情的發展道路。中國的支持必然會推動朝鮮經濟社會向前發展，綜合國力逐步強大，中國東北部的安全屏障也會更堅固。朝鮮的實力壯大還會提升其與美國周旋的底氣，同時迫使美國回到“談判桌”。



此外，中朝雙方還將就半島形勢進一步交換意見，推動半島問題政治解決進程取得新進展。倘若中朝就半島問題取得新進展，恐怕美國就要“心慌慌”了。到時美國將陷入被動境地，或將不得不倚重中國，與朝鮮再接觸。