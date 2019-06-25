陳鴻斌：從F35墜機事件看日本的尷尬角色

中評社香港6月25日電（作者 陳鴻斌）今年4月9日晚，一架F—35戰鬥機在日本青森縣三澤基地以東135公里的太平洋海域上空與另外三架同型機訓練時突然發生意外墜海，飛行員罹難。為了防止中俄兩國發現該戰鬥機的下落，日美雙方高度緊張地持續尋找，除了找到並打撈了損毀嚴重的飛行記錄裝置和駕駛席後側機窗部分以外，其他都一無所獲，此事在美國尤其在日本引發了軒然大波。



因為這是F—35戰鬥機發生墜機的首起案例。日本航空自衛隊引進該機型並形成相關編隊後還不到兩周時間就發生了這一事故，而且駕駛該戰鬥機的是一名航空自衛隊的資深飛行員，其飛行時間已長達3200小時，飛行F—35的時間也已達60小時，當天他是作為編隊長負責訓練的。戰鬥機墜落後，日本自衛隊曾連續數日持續大強度搜索相關海域，美軍則從駐韓國基地派遣了U2型高空偵察機和深海搜尋船協助尋找。



該戰鬥機曾被美國軍方炫耀為技術最先進的戰鬥機，美國今後預定將量產數千架F—35戰鬥機，僅日本一個國家就增訂了105架之多，安倍以此來顯示日美同盟的“牢不可破。”



在未能發現飛機殘骸，更談不上打撈飛機的黑匣子的情況下，6月10日日本防衛省僅根據墜機戰鬥機的飛行軌跡以及當時在一起訓練的其他飛行員的情況介紹，以及飛行員與地面指揮人員的通話記錄，就估計飛行員陷入“空間迷向”是導致墜機的主要原因，而“飛機自身出現異常的可能性極低！”從而以此排除飛機故障因素，這樣就不致讓花費巨大代價引進的戰鬥機被打入冷宮。公布這一結果後，日本防衛大臣同時還表示：目前不打算停止配備F—35。



而就在日本公布上述“調查結果”後，美國《防務新聞》卻爆料：F—35存在眾多缺陷，包括操縱困難、制動失靈和塗層失效等。對此，美日兩國官方想繼續捂蓋子就更困難了。



儘管此前該機型從未發生過墜機事故，但這一事故的發生並非沒有蛛絲馬跡可尋。日本共產黨眾議員宮本徹今年2月就曾在眾議院預算委員會會議上提出質詢：美國審計院先後共查出該機型尚未解決的技術缺陷多達966處，但日本政府在引進之際卻全然沒有對此引起足夠的重視，所以導致了事故的發生。宮本徹當時就指出這麼繼續飛下去很可能導致墜機，建議日本政府暫停該機型的訓練飛行，但安倍政府對此根本就當作耳邊風，結果一語成讖，還真發生了這一慘劇。

