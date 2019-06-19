梁海明：香港經濟完全有能力更好

中國香港（圖片來源：網絡） 中評社北京6月19日電／中國內地龐大的市場與經濟快速發展帶來的機遇，是香港經濟發展的強大支撐。內地好，香港必須更加好。香港要擔當起作為世界進入中國，中國走向世界的一座橋梁，但它的發展不能也不應只依靠內地。只有依靠自身積極求變，香港的未來才能變得更具特色、更加國際化，才能協助內地進一步深化改革，推進“一帶一路”、粵港澳大灣區建設等政策的落實，推動社會、經濟穩步向前發展。



香港經濟當前面臨的問題，除了外界討論較多的製造業空殼化、樓價高升、貧富差距拉大之外，還有一些新現象。比如，身為國際城市的香港，其國際化程度正在下降，港人的視野、見識收窄了，由國際化轉為歐美化，甚至“股市化”。多數港人對世界的認知僅僅集中於歐、美、日及中東地區的少數幾國，且僅僅對上述國家中能影響股市、匯市波動的事興致勃勃，沒有興趣全面、深入到經濟、文化、社會及傳統等各領域中去。對除此之外的國家，港人往往興味索然，未能及時捕捉到眾多新興經濟體、發展中國家日新月異的變化，令香港喪失了不少發展機遇。



再比如，專才赴港實際上並不大“專”。過去二十多年，香港雖與新加坡一樣引進了超過100萬各類人士。但不同的是，新加坡引進的絕大多數是高學歷人士，且他們當中大多數選擇在新加坡定居、工作。而香港引進的人士平均學歷並不高，縱使是高學歷專才、優才，也是“身在香港心在外”，多數只為尋求一張香港身份證，未能有效地為香港經濟發展作出各界期待的貢獻。



“港”問路在何方？外界有一些悲觀的論調，但筆者的態度是樂觀的。



時代總在適當的時候“眷顧”香港。翻開過去數十年的經濟發展史，香港每隔十年、八年均會遭遇一道坎，無論是2008年的國際金融危機，1997年的亞洲金融危機，還是上世紀90年代初的港人移民潮，皆令香港經濟、社會動蕩，但很快又激發出“起死回生”的頑強生命力，推動香港進一步向前發展。



筆者堅信，香港未來如果要重新起步，應至少在四個方面下功夫。