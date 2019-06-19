牛新春：莫低估“世紀交易”的破壞性影響

美國總統特朗普（圖片來源：網絡） 中評社北京6月19日電／本月25日至26日，美國和巴林將在巴林首都麥納麥合辦題為“和平促繁榮”的經濟研討會。美國政府計劃把“世紀協議”第一階段內容交由會議討論，主要涉及在巴勒斯坦投資和興建基礎設施。迄今為止該協議的詳細內容仍然高度保密，而且有消息稱，因以色列要進行新大選，美方將推遲到今年11月再全面公開該協議。



美國總統特朗普自上任後，就開始醞釀所謂“世紀協議”，希望以此推動巴以雙方實現最終和平。當特立獨行的特朗普宣布美國承認耶路撒冷為以色列首都之後，其提出的如此頗具爭議的巴以和談方案，也被國際輿論戲稱為“世紀交易”。這份解決巴以衝突的一攬子計劃，基本原則是經濟利益換取政治讓步，即美國、以色列、沙特、阿聯酋等國家向巴勒斯坦提供經濟援助，巴勒斯坦則在領土、主權、安全等議題上讓步。



“世紀交易”要達成目標，需要巴以兩個國家共同執行。但是，巴勒斯坦從一開始就拒絕參與，譴責其是“世紀騙局”。美國對巴勒斯坦的態度心知肚明，也沒有對巴勒斯坦寄予太多希望，而是把功夫下在一些阿拉伯國家身上。如果主要阿拉伯國家能夠施加強大壓力，巴勒斯坦說不定會吞下這顆“苦果”。但從目前看，沒有一個阿拉伯國家公開支持“世紀交易”，因為所有阿拉伯國家的民眾都反對這一協議。沙特等海灣國家考慮到同美國、以色列的關係，只是暗中支持，但不能公開表態。對在巴林舉行的這場經濟研討會，也只有沙特、阿聯酋、巴林三個國家比較積極，埃及、約旦非常勉強，黎巴嫩、伊拉克、敘利亞等國家明確反對。





由於“世紀交易”明顯背離國際社會認同的“兩國方案”，歐盟、俄羅斯、中國等都持高度懷疑態度。沒有巴勒斯坦、阿拉伯國家、國際社會其他大國的參與，“世紀交易”即使不是胎死腹中，恐怕也會死在搖籃之中。就連美國國務卿蓬佩奧都預言“世紀交易搞不成”。



“世紀交易”注定要失敗，但並不意味著它就是過眼煙雲，更不是說它沒有任何實際意義。“世紀交易”的要害在於，它無情地折射出巴勒斯坦問題的殘酷現實。如今，以色列牢牢控制著加沙、約旦河西岸、東耶路撒冷，幾乎巴勒斯坦的全部領土。以色列允許巴勒斯坦民族權力機構管理西岸3%的領土，卻不斷擴建定居點，蠶食巴勒斯坦領土。“世紀交易”不僅反映這種現實，而且要承認這種現實，更要使其合法化。