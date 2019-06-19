蔡英文獲民進黨提名　宣示勝選目標使命必達

民進黨公告2020大選提名候選人，蔡英文赴黨中央發表談話。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月19日電（記者 洪德諭）民進黨初選民調13日公布，由蔡英文勝出，19日下午民進黨召開中執會公告民進黨2020大選提名候選人。蔡英文也特別出席致詞，宣示2020大選的目標是“總統”要勝選，“立委”一定要過半”；她代表民進黨參選“總統”，一定全力以赴，使命必達，完成2020“總統”大選的責任。



此外，她也特別感謝初選對手前“行政院長”賴清德，說他激勵黨的士氣，初選過程難免有磨擦，但初選過去就是團結的時刻。



民進黨19日下午召開中執會，提請議決及公告民進黨2020大選提名候選人。民調勝出的蔡英文也前往黨中央向中執委致意並發表談話。蔡英文也與在場的中執委一同喊“小英凍蒜”、“蔡英文凍蒜”等口號。



針對初選，蔡英文提到，感謝初選對手賴清德一起走完初選過程，激勵黨的士氣，有機會讓執政價值趁機向人民有機會說明，賴也在初選過中展現毅力。



蔡英文指出，初選競爭過程難免有摩擦，初選過去是團結的時刻。蔡也說，這次初選過程必須認知到年輕世代的需求一定要回應，民主競選要把聲量化為組織力量，把組織力量化為聲量，關鍵在於年輕力量，因此選戰、執政過程，要和年輕力量一起打造“國家”。