一次繼往開來、意義重大而深遠的國事訪問

中國和朝鮮國旗（圖片來源：網絡） 中評社北京6月19日電／應朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩邀請，中共中央總書記、國家主席習近平將於6月20日至21日對朝鮮進行國事訪問。



這是中國黨和國家最高領導人時隔14年再次訪問朝鮮，也是黨的十八大以來習近平總書記首次訪問朝鮮。



此訪正值中朝建交70周年之際，對兩國關係具有承上啟下、繼往開來的重要意義。中國國際問題研究院亞太研究所研究員楊希雨近日在接受新華網採訪時認為，今年，中朝關係正處在承前啟後的關鍵時期，無論是中國還是朝鮮都進入了新時代，兩國在各領域加強交流與合作，對雙邊關係的有力提升和兩國自身的進一步發展，都將起到承前啟後的重要作用。



外交學院副院長王帆在接受採訪時認為，習近平總書記此訪選擇在中朝建交70周年之際，有緬懷歷史、展望未來的深刻意義，必將促進兩國關係的提升和發展，也將為兩國合作帶來新的增長點。中國將與朝鮮分享改革開放、治國理政的經歷和經驗，與朝鮮進行更多更深入的交流，希望朝鮮能找到適合自身特點的發展之路。



此訪對朝鮮半島局勢具有重大而深遠的影響。楊希雨認為，從去年以來，朝鮮半島局勢出現了一定程度的積極對話勢頭，也達成了一些有益成果。但朝鮮半島問題經歷了半個多世紀，錯綜複雜。當前，朝鮮半島局勢正處於十字路口，不確定性增多，全世界都在密切關注。中朝雙方領導人在此時會晤，對朝鮮半島局勢將產生重大而深遠的積極影響。



楊希雨表示，朝鮮半島局勢雖較複雜，但歸根結底或許就兩個字：“核”與“和”。去年以來，中朝兩國領導人先後進行了4次會晤，就朝鮮半島無核化、半島永久和平體制兩大問題達成重要共識。此訪將進一步鞏固和深化兩國領導人此前會晤成果，為兩國未來深化合作凝聚新的共識，為積極有效推動半島無核化、建立半島和平體制注入新的動力。



長期以來，中國在維護朝鮮半島和平穩定、維護半島無核化進程上，始終發揮了建設性的不可替代的積極作用。楊希雨說，中國在朝鮮半島無核化問題上，始終堅持兩條原則：一是，朝鮮半島無核化是整個朝鮮半島的無核化，不是朝鮮半島某一部分的無核化；二是，在解決朝鮮半島無核化的同時，必須解決半島的和平穩定問題，因為“核問題”和“和平問題”是一枚硬幣的兩面，是不可分割的。基於這兩條原則，中國在半島無核化問題上，始終發揮著3個作用：中國一直是半島問題和平對話的外交斡旋者，是關鍵時刻、關鍵問題、重要建議的倡導者和推動者，是堅持和平對話、反對戰爭的和平守護者。



來源：新華網