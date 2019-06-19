讓美國繼續偉大　特朗普競選連任正式起跑

中評社香港6月19日電／在震耳欲聾的歡呼聲中，美國總統特朗普今天正式宣布競選連任，表示要讓美國繼續偉大。



特朗普一如以往地挑起民族主義情感、對非法移民的恐懼，並矢言為藍領勞工奮鬥，讓人彷彿來到了2016年推他登上大位的造勢場子。



中央社報道，特朗普在佛羅里達州奧蘭多的會場痛批民主黨對手是激進左派，在“恨意”驅使下，意圖“讓國家四分五裂”；他對大約2萬名歡聲雷動的支持者允諾，明年會“撼動投票所”：“我們曾經做到，我們會再次做到。”



“這就是為什麼，今晚我要站在你們面前，正式展開競選連任美國總統之戰。”



特朗普近80分鐘的演說充斥招牌的自吹自擂和誇大其詞，忙著吹捧經濟成長，也重提要在墨西哥邊界興建圍牆。



他多次鼓動群眾，要他們對在現場報道的“假新聞”（記者）喝倒彩；接著他還把矛頭轉向民主黨人，說他們“已經變得比我國現代史上任何時候都還激進、危險、神經錯亂”。“他們想毀了你們，毀了我們國家。”



他沒多談關於未來的新想法或計劃，但提到會視導癌症與愛滋治療工作，並為送太空人上火星鋪路。



儘管初期民調不佳，顯示這場仗不好打，特朗普仍在右翼死忠選民的支持下，投入了2020年連任之戰。



他今天的演說字字切中白人勞工和中產階級選民不滿及恐懼的心聲。2016年特朗普以素人之姿參選，就是靠這個族群支持，才能意外擊敗政壇老將希拉里.克林頓，直取白宮。



他告訴滿場支持群眾，過去他們一同形塑了“偉大的政治運動”，“震懾了既破碎且腐敗的政治當權派”。“我們要繼續讓美國再次偉大。”“喔，我們會讓美國一直這麼偉大。”