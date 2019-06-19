卓榮泰：黨要用兩隻利劍爭取人民最大的信任

卓榮泰發表簡短講話。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月19日電（記者 洪德諭）民進黨19日下午召開中執會提名蔡英文爭取2020連任。民進黨主席卓榮泰表示，將以“總統”勝選為主軸，維護“國會”優勢為優先的大戰略，透過與社會各界、公民團體、友好政黨緊密合作大對話，“大戰略、大對話”兩隻利劍爭取人民最大的信任。



民進黨初選於13日落幕，由蔡英文勝出。民進黨19日下午召開中執會提請議決及公告民進黨2020大選提名候選人。蔡英文蒞臨現場與中執委一同高喊“小英凍蒜”、“蔡英文凍蒜”；卓榮泰也發表短講。



卓榮泰表示，這次參加初選的前“行政院長”賴清德，在整個過程中展現精神、毅力與堅持，贏得多數“國人”的讚賞，他要表達高度的肯定，尤其民調結果出來，展現民主的風度、高度，他也要代表全黨表示最大的感謝與敬佩。卓也呼籲在守護台灣的行列中，賴清德會任重道遠，與我們並肩同行。



確定提名蔡英文後，卓榮泰表示，今天不是道喜的日子，而是全黨交付重要責任給蔡英文，蔡經過辛苦的初選過程，再次爭取到繼續奉獻服務的機會，未來每天都是艱難的挑戰，面對繁忙的“國政”，黨務系統會做最堅實的後盾，黨也會扛起最艱難的工作，站在選戰的第一線，爭取屬於人民最後的勝利。



卓榮泰強調，將以“總統”勝選為主軸，維護“國會”優勢為優先的大戰略，透過與社會各界、公民團體、友好政黨緊密合作大對話，藉“大戰略、大對話”兩隻利劍，爭取人民最大的信任。



卓榮泰指出，2020唯一目標是全力以赴團結勝選，中央黨部、各級黨部、蔡英文與“立委”競選團隊將組成黃金三角繼續保護本土政權、保護“國會”優勢與進步的價值。