直擊美聽證會：供應鏈離不開中國

美國會眾議院舉行美中經濟關係聽證會（圖片來源：新華網） 中評社北京6月19日電／紐約州的羊絨服裝廠商來了，加利福尼亞州的嬰兒用品製造商來了，馬薩諸塞州的運動鞋製造公司也來了……位於美國首都華盛頓城南的美國國際貿易委員會大樓，人來人往、熙熙攘攘。



當天是美國政府召開的擬對3000億美元中國輸美商品加征關稅的7天系列聽證會的第一天。數十位行業協會和公司代表從全美各地趕來“陳情”，他們中的絕大多數人在發言中都呼籲美國政府不要對中國商品加征新一輪關稅，表示“我們離不開中國供應鏈，承受不起新一輪加稅”，加征關稅最終傷害的是美國企業和消費者。



直接衝擊美國消費者



與前幾輪美國對華加征關稅主要集中於中間產品和工業品不同，美國擬對華新一輪加征關稅清單上大部分是普通民眾最熟悉的終端消費品，包括手機、筆記本電腦、服裝、鞋類、玩具、遊戲設備等。這些加征關稅一旦落實，美國消費者將直接受到衝擊。



美國時尚珠寶與配飾貿易協會執行主任布倫特·克利夫蘭在聽證會上第一個發言。克利夫蘭說，進口這些日常消費品不會危害美國安全，但加征關稅卻損害美國中小企業和消費者利益。



美國鞋帽箱包企業凱尼斯柯爾公司首席執行官馬克·施奈德也說，對從中國進口的商品加征關稅將迫使該公司與零售商、消費者共同承受損失。



美國青少年產品製造商協會執行主任莉薩·特羅夫表示，如果對從中國進口的嬰幼兒商品加征關稅，許多美國家庭將買不起安全的嬰幼兒用品，這會危及嬰幼兒安全。



國際管件製造商協會首席執行官凱里·斯塔克波爾則對將管道產品納入擬加征關稅清單非常不解。他說：“馬桶和水龍頭是家居不可或缺的重要部分。我們認為對這些產品加征關稅是錯誤的，這不利於讓美國家庭和建築保持清潔。”