綠委主導“立法院”通過“國安法”修正條文

“立法院”19日三讀通過“國安法”部分條文修正案。(中評社 資料照) 中評社台北6月19日電／“立法院”今天召開臨時會，三讀通過“國安法”部分條文修正案，針對意圖危害“國家安全”，為大陸地區發展組織者，從現行5年以下有期徒刑、新台幣100萬元以下罰金，提高到處7年以上有期徒刑，最重可處新台幣1億元以下罰金。若為大陸地區以外發展組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金；參加組織的所有財產，應予沒收。



此外，條文中也明訂，軍公教涉“共諜”行為，喪失月退俸請領權利，已支領的也要追繳；因“國安”威脅已從實體延伸到網路，三讀條文明定，“國安”維護及於網際空間。



“立法院”臨時會今天舉行院會，三讀修正通過“國家安全”法部分條文。現行法規定，人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構刺探、蒐集、交付或傳遞公務上應秘密的文書、圖畫、消息、物品，或發展組織。



三讀通過條文中增訂，人民不得為香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，發起、贊助、主持、操縱、指揮或發展組織；也增訂不得刺探、收集、交付或傳遞公務上應秘密的“電磁紀錄”。



罰則部份，現行法中不論是刺探、收集、交付、傳遞“國家機密”或是發展組織等行為樣態，都處5年以下有期徒刑或拘役，得併科新台幣100萬元以下罰金。



條文明定，洩漏、交付、傳遞秘密文書等，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金；刺探或收集秘密者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。



三讀條文也增訂，軍公教人員在現職或或退休（職、伍）後，若犯內亂、外患罪經判刑確定，或陸海空軍刑法違反效忠國家職責罪章、犯“國家機密保護法”、“國家情報工作法”中有關刺探、收集、交付或傳遞“國家機密”等罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，喪失其請領退休（職、伍）給與之權利，已支領者，應以實行犯罪時開始追繳。



另外，因網路“全國”快速普及化，駭客、恐怖分子或敵對勢力惡意對網路破壞、入侵、攻擊，引發公務機密遭竊、攻擊關鍵資訊基礎設施等，已成為“國安”的重要課題。三讀條文明定，“國家安全”之維護，應及於“中華民國”領域內網際空間及其實體空間。