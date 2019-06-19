口水戰結束　陳其邁宣布核發高雄防疫經費

陳其邁南下高雄“行政院”南部聯合服務中心主持防治專案會議。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月19日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜近日因為爭取登革熱防治經費跟“行政院長”蘇貞昌展開交鋒後，副院長陳其邁今天就來到高雄主持防治專案會議，並當場宣布高雄爭取的經費新台幣5318萬元核發。韓國瑜得知後也立刻發布訊息表示對“行政院”表達感謝，更同意陳其邁所表達防疫不分地方“中央”，一起攜手防疫。



陳其邁19日南下高雄“行政院”南部聯合服務中心主持“行政院”重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組第一次會議”，並且會後將前往近期發生群聚疫情的三民區金獅湖市場及周邊地區視察防治工作。會議由“行政院”、“國防部”、“衛福部”、“疾管署”單位到場；高雄市府團隊由副市長洪東煒、秘書長楊明州、衛生局長林立人、環保局長袁中新、新聞局長王淺秋等人也與會。



另外綠委李昆澤、藍委陳宜民、藍委黃昭順；藍議員黃柏霖、陳麗娜、黃香菽、鍾易仲、邱于軒；綠營議員康裕成、韓賜村、林智鴻等人也到趕到現場關心防疫進度。



陳其邁受訪時表示，高雄市申請的登革熱防治預算5318萬元，今天上午在“行政院”已經批了，院長蘇貞昌也批了公文同意照列，未來防治工作還有很嚴峻的挑戰，希望未來經費的核撥跟預算使用，要請“衛福部”跟高市府全力配合。



陳其邁表示，全台21本土病例都發生在高雄，登革熱防治措施非常重要，“中央”除了在經費上全力支持之外，“環保署”、“疾病管制署”、“國防部”相關部會來跟市府合作，讓高雄疫情獲得控制。希望防疫不分藍綠，也不分“中央”跟地方，未來防治工作落實，避免疫情爆發。



不過由於現場人數太多，一度造成推擠及口角，黃昭順以為林智鴻是行政人員質疑對方口氣太差，兩人隔空互嗆，不過事後黃才發現都是民代，而解釋誤會一場，平息紛爭。