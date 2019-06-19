民調：逾半韓國民眾贊成禁止香菸生產銷售

中評社香港6月19日電／韓國一項民意調查結果顯示，53.3%的受訪者支持國家制定完全禁止香菸生產和銷售的法令，反對的比例為44.8%。



韓國“中央日報”報道，韓國禁菸運動協議會於世界禁菸日（5月31日）進行“國民對政府禁菸政策和禁止生產銷售香菸政策的態度調查”，獲得上述結果。這次調查由韓國民意調查公司針對1000名韓國成年人，以電話問卷訪問的形式進行。



中央社援引報道，調查顯示，53.3%的受訪者支持制定完全禁止生產和銷售香菸的法令，反對的受訪者比例為44.8%。



在非吸菸人群中，贊成禁止生產銷售香菸的比例為58.4%，吸菸人群中的贊成比例也達34.5%。



另外，年齡愈大贊成的比例越高（20多歲的贊成比例為38.5%，60歲以上群體的贊成比例為60.3%），女性群體的贊成比例（61.3%）高於男性（45.2%）。



贊成制定這一法案的受訪者大部分認為應該早日實施相關法案，其中42.4%的人表示應當立即實施，42.8%的人認為應當在1至5年後實施。



反對這一法案的受訪者（44.8%）給出的反對理由主要是禁止吸菸侵害了個人的自由決定權（76.5%）。



他們認為，如果要在幾年後禁止生產和銷售香菸，應當制定相關政策對種植菸草的農戶進行補償（55.5%）、不斷擴大禁菸區域（54.9%）、不斷上調香菸價格（36.0%）並對香菸零售店給予補償（35.0%）。