陳其邁高雄開防疫會議　市民抗議不給補助

高雄市民舉牌抗議中央不給高雄登革熱防疫補助。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月19日電（記者 蔣繼平）“行政院副院長”陳其邁19日南下高雄“行政院”南部聯合服務中心主持“行政院”重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組第一次會議”，並且會後將前往近期發生群聚疫情的三民區金獅湖市場及周邊地區視察防治工作。不過“行政院”南部聯合服務中心大樓下也聚集20位高雄市民，舉牌表達“中央”不給高雄補助的不滿。



“行政院”南部聯合服務下午會議開始前，大樓外也聚集將近20位的高雄市民，前來表達對民進黨執政的中央不滿，抗議“中央”遲遲不給高雄補助，演變成一場政治口水戰，因此號召一起來替韓市長發聲。



他們高舉“撥專款救高雄”、“別搞政治權謀，快救百姓生命”、“防疫視同作戰，別再政治操作”、“蚊子咬人，不分藍綠，快救高雄”，“滅登革熱比滅韓重要”白布條來抗議。



活動召集人顏才仁表示，他是昨天晚上才突然想到要號召人士來表達不滿，因此來的人比較少，就是希望表達高雄市民的不滿給“中央”知道，希望不要因為政治角力而草菅人命，而且他們也不是韓粉，都是以高雄市民身分來的。



國民黨高雄市議員黃柏霖、陳麗娜也到場聲援，呼籲民進黨政府不要事事只想著滅韓，凡是卡韓只會讓人對民進黨更心寒。