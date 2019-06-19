A股量價齊升　上證綜指重返2900點

中評社香港6月19日電／今天A股走出量價齊升行情。上證綜指重返2900點上方，深證成指、中小板指數漲幅超過1%。兩市一改近期持續縮量態勢，成交合計突破5000億元。



新華社報道，今日上證綜指以2944.11點大幅高開，早盤上摸2953.34點後漲幅有所收窄，此後在紅盤區域窄幅波動。尾盤滬指收報2917.80點，較前一交易日漲27.64點，漲幅為0.96%。



深證成指表現略好於滬指，尾盤收報8925.73點，漲121.41點，漲幅為1.38%。



創業板指數漲0.98%，以1469.99點報收。中小板指數表現最強，漲1.87%後以5514.64點報收。



滬深兩市個股普漲，僅400多只交易品種收跌。不計算ST個股，兩市80多只個股漲停。中小板迎來新股N西麥，首日漲幅為44%。



絕大多數行業板塊隨股指收漲。海港服務、航空公司兩板塊表現搶眼，漲幅雙雙超過3%。電子設備、儀器儀錶、航天國防、旅遊等板塊漲幅靠前。前一交易日漲幅領先的飼料板塊，以及牧漁、貴金屬、珠寶零售板塊逆勢收跌，不過跌幅都不足1%。



滬深B指同步收升。上證B指漲0.69%至289.71點，深證B指漲1.12%至933.45點。



與前一交易日約3200億元的“地量”水平相比，當日滬深兩市顯著放量，分別成交2256億元和2784億元，合計突破5000億元。