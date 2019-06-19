巴黎航展　中國“明星產品”備受關注

中評社北京6月19日電／6月17日，第五十三屆巴黎—布爾歇國際航空航天展覽會（巴黎航展）正式開幕。本次航展上，以中國航空工業集團公司為代表的多家中國航空航天企業集體亮相，技術領先、“國際範兒”十足的中國產品和設備備受矚目，展現了中國航空航天事業走向世界的整體實力。



作為世界上規模最大、知名度最高的國際航展之一，本屆巴黎航展為期7天。據主辦方介紹，共有約50個國家和地區的超過2400家企業和組織攜最新產品和設備參展，將向包括15萬名專業人士在內的35萬多名參觀者展示航空航天領域的專業技術與產業革新。



中國“明星產品”備受關注



民用客機“新星”新舟700（MA700）、 民用直升機AC312E、運—9E……中國航空工業集團公司（簡稱中國航空工業）展區的眾多“明星產品”吸引了大批參觀者的目光。據介紹，中國航空工業此次共組織九大類13項重點航空產品和專業裝備系統參展，集中展示其領先的、具有國際市場前景的軍機、民機、機載設備等一系列創新科技、產品和服務能力。



在中國航空工業展區，記者看到了首次在國際航展亮相的民用直升機AC312E模型。AC312E是中國航空工業自主研製的國內首款具備優異高原性能的4噸級雙發中型民用直升機，具有在晝夜間及複雜氣象條件下飛行的能力。來自瑞士的航空愛好者盧卡斯在模型前拍了不少照片，他告訴記者，之前在網絡上看過AC312E試飛的視頻，這次專門過來觀賞模型、聽取講解。



與AC312E同樣具有高人氣的還有中國航空工業民機新成果MA700。作為中國航空工業全新研製的新一代渦槳支線飛機，MA700因其獨創的電傳操縱技術、全新的氣動設計和優越的綜合性能，受到國內外市場和行業關注，目前已與11家用戶簽訂了285架訂單。



巴黎航展開幕當天，中巴聯合研製的JF—17“梟龍”戰鬥機亮相巴黎上空，精彩的飛行表演贏得現場觀眾的陣陣歡呼。由中國航空工業研製的“梟龍”同型戰鬥教練機——“梟龍”雙座機也首次在國際航展展示，吸引了不少專業人士的目光。

